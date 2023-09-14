أزمة بالأفق.. بن غفير يعلن التمرد على ائتلاف نتنياهو

واشترط الحزب للعودة إلى الائتلاف الحكومي، أن تتم الموافقة على القرارات التي اتخذها بن غفير والتي تقضي بتقليص عدد الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي للحزب، إن "المعنى العملي للقرار أن الحزب سيصوّت على القرارات في الكنيست حسبما يراه مناسبًا، وليس حسب ما يطلبه الائتلاف".

بن غفير ونتنياهو

"الكابينيت" يرجئ تنفيذ قرار بن غفير بشأن المعتقلين الفلسطينيين

من جانبها، وصفت هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان" قرار حزب "عوتسما يهوديت" بأنه "أزمة جديدة تلوح في الأفق وتهدد مستقبل الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو".

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" قرَّر الثلاثاء الماضي، عدم إجراء أي تغيير على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كما قرَّر "الكابينيت" استكمال مناقشة ملف المعتقلين الفلسطينيين، بعد الأعياد اليهودية، التي تنتهي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ويأتي قرار الحكومة بعد اعتراض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار أصدره وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتقليص الزيارات للمعتقلين الفلسطينيين من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.

وكان بن غفير طالب بإدراج ملف المعتقلين الفلسطينيين على جدول أعمال "الكابينيت"، بعد جدال واسع مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.



