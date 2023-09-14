5 أطعمة ترفع مستويات الطاقة

وكشفت نتائج دراسات علمية أن فيتامين B12 يساعد الرياضيين على بناء كتلة العضلات وتحسين القدرة على التحمل وتقليل تعب العضلات وتعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء، وسرعة التعافي. ويميل الخبراء إلى تقديم الغذاء على المكملات الغذائية، حيث يوصى طوال الوقت بالحصول على احتياجات الجسم من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن بشكل طبيعي.

تحتوي جميع الأطعمة التالية على 20% أو أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين B12 وهي 2.4 ميكروغرام يوميًا للبالغين:

1. الخميرة الغذائية

يوجد فيتامين B12 عادة في المنتجات الحيوانية والبروتينات، ومع ذلك فإن أحد أغنى المصادر هو في الواقع نباتي. تعد الخميرة الغذائية مصدراً قوياً لفيتامين B12، حيث يوفر الكوب ما بين 8.3 إلى 24 ميكروغرام لكل وجبة، أو حوالي 346 إلى 1000% من القيمة اليومية. على الرغم من أن الكمية تختلف من علامة تجارية إلى أخرى، إلا أنه بلا شك يستحق إضافة القليل من الخميرة الغذائية إلى المعكرونة والفشار والصلصات للمساعدة في زيادة تناول الشخص لفيتامين B12 بشكل طبيعي.

2.سمك السلمون

تتميز المأكولات البحرية اللذيذة والمغذية بأكثر من مجرد أوميغا-3، إذ توفر حصة من 100 غرام من سمك السلمون المطبوخ حوالي 2.6 ميكروغرام من فيتامين B12، أو حوالي 108%من القيمة اليومية الموصى بها، إلى جانب فيتامين D، وهو عنصر غذائي مهم ضروري للحفاظ على صحة العظام.

3. اللحم البقري

تحتوي حصة من اللحم البقري المفروم بنسبة 85% و15% من الدهون ذات اللون البني على 2.4 ميكروغرام من فيتامين B12، أو حوالي 100% من القيمة اليومية. بالنسبة للأفراد الذين يكافحون من أجل الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 والكولين والحديد والزنك والبروتين في نظامهم الغذائي، لذا فإن لحم البقر الخالي من الدهون يعد إضافة ممتازة توفر الكثير من القيمة الغذائية.

4. حليب بقري

ما لم يكن الشخص يعاني من حساسية تجاه الحليب أو يتبع نظامًا نباتيًا صارمًا، فإن إضافة الحليب البقري إلى نظامه الغذائي تعد الخيارات الصحية المفيدة. يحتوي الحليب البقري على نسبة عالية من فيتامين B12، حيث يصل إلى 1.3 ميكروغرام لكل كوب، أو حوالي 54% من القيمة اليومية الموصى بها. وتحتوي حاوية الزبادي سعة 150 غرام على 1 ميكروغرام من فيتامين B12 أيضًا، أو حوالي 43% من القيمة اليومية الموصى بها.

5. الحبوب الكاملة المدعمة

توفر حصة من حوالي 1 إلى 1 1⁄4 كوب من معظم حبوب الفطور الكاملة المدعمة القياسية حوالي 25% من القيمة اليومية لفيتامين B12، أو حوالي 0.6 ميكروغرام. فإذا تم مزج تلك الكمية من الحبوب الكاملة مع حليب بقري فسيتم الحصول على جرعة مضاعفة من فيتامين B12.