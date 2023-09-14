أشيع 6 خرافات عن تجميد البويضات

الأسطورة الأولى

تجميد البويضات هو إجراء مؤلم ومحفوف بالمخاطر

الحقيقة يعتبر تجميد البويضات آمنًا بشكل عام، وقد أصبح إجراءً روتينيًا. على الرغم من أن بعض النساء قد يعانين من انزعاج طفيف أو تورم أثناء مرحلة تحفيز المبيض، إلا أن عملية استرجاع البويضات الفعلية تتم تحت التخدير، مما يقلل من الألم أو الانزعاج. اعرف المزيد: كل ما تحتاج لمعرفته حول تجميد البويضات

الأسطورة الثانية

يؤثر تجميد البويضات سلبًا على الخصوبة في المستقبل

الحقيقة لا يوجد أي دليل علمي يشير إلى أن تجميد البويضات له أي تأثير سلبي على الخصوبة المستقبلية أو القدرة على الحمل بشكل طبيعي. البويضات التي لم يتم تجميدها هي عادة تلك التي تعمل بشكل طبيعي خلال تلك الدورة الشهرية.

الأسطورة الثالثة

يمكن تخزين البيض المجمد إلى أجل غير مسمى

الحقيقة يختلف طول الفترة الزمنية التي يمكن فيها تخزين البويضات وفقًا لسياسات الولاية والعيادة. ومع ذلك، تسمح معظم الولايات القضائية بتخزين البيض لمدة تصل إلى 10 سنوات أو في بعض الأحيان لفترة أطول. من المهم التحقق من اللوائح المحلية وإرشادات العيادة فيما يتعلق بفترات التخزين.

الأسطورة الرابعة

تجميد البويضات يضمن الحمل في المستقبل

الحقيقة على الرغم من أن تجميد البويضات يزيد من فرص إنجاب طفل بيولوجي في وقت لاحق من الحياة، إلا أنه لا يضمن نجاح الحمل. تعتمد معدلات النجاح على عوامل مختلفة، بما في ذلك عمر المرأة وقت التجميد، وجودة البويضات، وخبرة عيادة الخصوبة.

الأسطورة الخامسة

يمكن لأي امرأة تجميد بيضها في أي عمر

الحقيقة في حين أن العديد من النساء يمكن أن يختارن تجميد بويضاتهن، فإن الفئة العمرية المثالية لهذا الإجراء تعتبر بشكل عام أواخر العشرينات إلى أوائل الثلاثينيات. لأنه مع تقدم المرأة في العمر، تنخفض جودة وكمية بويضاتها، مما يزيد من صعوبة تحقيق نتائج ناجحة مع البويضات المجمدة.

الأسطورة السادسة

تجميد البويضات مخصص فقط للنساء اللاتي يرغبن في تأخير الأمومة

الحقيقة في حين أن السبب الشائع لتجميد البويضات هو الحفاظ على خيارات الخصوبة للنساء اللاتي يرغبن في تأجيل تكوين أسرة، إلا أنه يمكن استخدامه أيضًا لأسباب طبية. على سبيل المثال، قد تختار النساء اللاتي يخضعن لعلاج السرطان الذي قد يؤثر على خصوبتهن، تجميد بويضاتهن مسبقًا.