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فعل شنيع فاضح على الهواء.. لامس جسد مذيعة أثناء بث مباشر!

9/14/2023 5:20:48 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لعلها كانت فضيحة على الهواء مباشرة، ألقت بسببها الشرطة في إسبانيا القبض على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي.

فقد لامس المتهم جسد المراسلة التلفزيونية عيسى بالادو أثناء بثها المباشر على الهواء، حينما كانت تقوم بتغطية حادثة سرقة في مدريد لقناة كواترو يوم الثلاثاء الماضي.

فاقترب المتهم من خلفها ووضع يده على جسدها قبل أن يسألها عن القناة التلفزيونية التي تعمل بها.

وبينما حاولت بالادو التي كانت لا تزال على الهواء مباشرة، دفع الرجل جانبا ومواصلة تقريرها، قاطعها مذيع البرنامج الإخباري، ناتشو أباد، الذي كان يتحدث معها من الاستوديو التلفزيوني ليسألها عن الذي يظهر معها في إطار الكاميرا.

فأصرت الصحافية التي بدت غاضبة بعدما حاولت إبعاده مرارا، أصرت على وضع المتهم أمام الكاميرا.

فيما نفى الرجل على الفور لمس جسدها، بل قال إنه كان يمشي بعيدا إلا أن شعرها علق بيده.

وقالت الشرطة في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر، إنه تم القبض على رجل بتهمة الاعتداء الجنسي على مراسلة على الهواء مباشرة.

كما أصدرت شركة Mediaset Espana، مالكة القناة الإخبارية، بيانا أعربت فيه عن دعمها الكامل لبالادو.

جدل في البلاد ويأتي الحادث في الوقت الذي تشهد فيه إسبانيا جدلاً حول التمييز الجنسي الذي أثارته فضيحة قبلة على الشفاه من قبل الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، على الفائزة بكأس العالم جيني هيرموسو.

وتسبب سلوكه في نهائي كأس العالم للسيدات الشهر الماضي، في انتقادات واسعة النطاق وكلفه وظيفته، فضلاً عن إيقافه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).


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