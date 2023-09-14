تباطؤ معدل التضخم في السعودية

تباطؤ معدل التضخم في السعودية
التاريخ
9/14/2023 5:19:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، قد بلغ 2% خلال شهر آب الماضي، مسجلاً تباطؤ للشهر الثالث على التوالي.
وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وصول معدل التضخم لهذه النسبة، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9%، وارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.4%.
وكان التضخم السنوي في السعودية قد بلغ 2.3%.
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