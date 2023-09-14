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تباطؤ معدل التضخم في السعودية

9/14/2023 5:19:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، قد بلغ 2% خلال شهر آب الماضي، مسجلاً تباطؤ للشهر الثالث على التوالي.

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وصول معدل التضخم لهذه النسبة، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9%، وارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.4%.


وكان التضخم السنوي في السعودية قد بلغ 2.3%.

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