تباطؤ معدل التضخم في السعودية

وعزت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، وصول معدل التضخم لهذه النسبة، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9%، وارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.4%.



وكان التضخم السنوي في السعودية قد بلغ 2.3%.

