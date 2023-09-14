Thursday, 14 September 2023 01:10 GMT

انخفاض على أسعار الذهب عالمياً

9/14/2023 5:19:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحولت أسعار الذهب عالمياً للانخفاض، بعدما كانت مرتفعة خلال تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، بعد أن رفعت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.


وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 1927 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.07% إلى 1906 دولار للأوقية.

وينتظر المستثمرون اليوم، صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، لاستشراف المزيد حول مسار السياسة النقدية المتوقع للشهر الجاري.

MENAFN14092023000208011052ID1107066934

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث