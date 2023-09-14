سعر ليرة الذهب محلياً اليوم الخميس
التاريخ
9/14/2023 5:19:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم الخميس ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
حيث بلغ سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 ديناراً ، فيما بلغ سعر بيع ليرة الذهب الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا .
واستقر سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 39 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.3 للشراء منهم
MENAFN14092023000208011052ID1107066933
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.