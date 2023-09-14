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سعر ليرة الذهب محلياً اليوم الخميس

9/14/2023 5:19:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر بيع ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالأردن اليوم الخميس ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

حيث بلغ سعر بيع ليرة الذهب الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 ديناراً ، فيما بلغ سعر بيع ليرة الذهب الرشادي وزن 7 غرامات 278 دينارا .

واستقر سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 39 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.3 للشراء منهم

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