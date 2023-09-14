ما هو دليل التخطيط الاستراتيجي للأحزاب السياسية؟

وقام د. محمد أبو رمان بتقديم عرض تفصيلي لأبرز ما جاء في الدليل ومحتوياته، مبيناً أهميته في المرحلة الراهنة تحديداً في الأردن، التي تشهد نقلة نوعية في العمل الحزبي، وتشريعات محفّزة لتطوير دور الأحزاب السياسية ونشاطها وإدماج الشباب والمرأة فيها، بعد أن انتهت عملية تصويب الأوضاع، إذ تستعد الأحزاب السياسية اليوم إلى ترسيم معالم الطريق الذي ستسير عليه خلال المرحلة القادمة، وهو أمر لا يتم بصورة صحيحة وسليمة ودقيقة إلاّ من خلال عملية تخطيط استراتيجي علمية ومدروسة، وهو الأمر الذي جاء هذا الدليل لتقديمه للأحزاب السياسية الأردنية بصورة خاصة.

وبيّن أبو رمان أنّ هنالك تحديات عديدة تواجه الأحزاب السياسية الأردنية، سواء على صعيد البناء المؤسسي الداخلي وتطوير قدراتها الهيكلية والمؤسسية، أو على صعيد الأفكار والبرامج التي من المفترض أن تقدمها للمجتمع أو على صعيد بناء القدرات الفردية والأجنحة أو على صعيد وضع خطط تنفيذية لتحقيق الأهداف التي من المفترض ان تصل إليها في المرحلة القادمة، ومن الطبيعي أنّ هذه الأمور ليست اعتباطية ولا تقوم على الفزعة بل هي علم قائم بذاته تتداخل فيه مجموعة من الفنون والأدبيات، منها ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والإدارة ومنها ما يتعلق بطبيعة العمل الحزبي وسماته ومنها ما يتعلق بالبيئة المحيطة بالأحزاب السياسية وما يتعلق أيضاً بعلم الاجتماع السياسي، وهذه خلفيات متكاملة من المفترض ان تدخل في تصميم الحزب لأفكاره وبرامجه وبناء قدراته وقاعدته الاجتماعية.

ذكر أبو رمان أنّه بالرغم من عودة الحياة الحزبية إلى الأردن منذ ما يقارب ثلاثة عقود، إلاّ أنّ غالبية الأحزاب فشلت بصورة كبيرة في بناء قواعد اجتماعية وشعبية وتجسير العلاقة مع القوى المجتمعية، وبالتالي عانت أغلب هذه الأحزاب مما يطلق عليه ظاهرة“الهرم المقلوب”، بمعنى أنّ الأعضاء تكدسوا في القيادة، بينما افتقرت تلك الأحزاب إلى قاعدة اجتماعية وشبكة من الشركاء في المصلحة والأصدقاء.

وبحسب فريق اعداد الدليل بني الدليل على أبجديات أي عملية تخطيط استراتيجي في الاجابة على ثلاثة أسئلة رئيسية توجه لقيادة الحزب: أين نحن الآن؟ وماذا نريد أن نحقق؟ وكيف نصل إلى تحقيق أهدافنا؟ ومن هذه الأسئلة الرئيسية تنسل مجموعة من الأسئلة المفتاحية التي تؤطر عملية تخطيط الحزب لمساره القادم، إذ قبل تحديد أين نقف الآن من المفترض ان يجيب الحزب على سؤال مهم ورئيس: من نحن؟ وأين نتموضع في الخارطة السياسية؟ ما هي رسالتنا (لماذا أتينا؟)؟ وما هي رؤيتنا (إلى ماذا سنصل؟)، وما هي قيمنا السياسية والاجتماعية والثقافية؟ ثم ما هي أهدافنا العملية التي نريد أن نحققها خلال الأعوام القادمة؟ من هم أصدقاؤنا؟ ومن هم منافسونا؟ ومن هم خصومنا؟

ويوضح الدليل أهمية التركيز والتفكير والتشاركية الدقيقة في أوساط الحزب وأصدقائه في تأطير هويته وقيمه ورسالته وأولوياته وهي عملية ترتبط عضوياً بالمانفستو الحزبي، الذي يقدم تصورات الحزب للعمل السياسي والسياسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن هنا يحذر أبو رمان من أن عملية بناء الهوية والبرنامج من المفترض ألا تترك لمجموعة من التكنوقراط أو تتم عبر استنساخ أدبيات سابقة أو يجري التعامل معها بخفّة، فما يميز أي حزب عن الأحزاب الأخرى هو هويته التي تخلق بدورها البرنامج وتؤطر القاعدة الاجتماعية التي سيعمل الحزب على التواصل معها واستهدافها في خطابه.

بعد الانتهاء من تحديد الهوية والقيم تنتقل عملية التخطيط الاستراتيجي إلى مجال تقييم الوضع الراهن، ومجالات القوة والضعف والتحديات والمشكلات والفرص، يطرح الدليل مجموعة مهمة من الأسئلة حول قضايا رئيسية: قوة خطاب الحزب، مؤسسات الحزب، قيادة الحزب، الخطاب الإعلامي (المحتوى، اللغة، الأدوات)، الفروع (البنية التحتية، الأنشطة، العلاقات، القاعدة الاجتماعية..)، الأجنجة والمنظمات والشركاء (المرأة والشباب، الأصدقاء والشركاء وشبكات الحزب وجماعات المصالح المتشاكلين معه.

بعد تعريف الوضع الراهن بخرائطه المختلفة والمتنوعة،يوضح الدليل إلى أنه يتم ترصيص الأولويات والقضايا الاستراتيجية التي يعمل الحزب على تحقيقها، وهنا يشير فريق الاعداد إلى أنّ أغلب الأحزاب السياسية في الأردن أمام أولويات واضحة: تطوير الخطاب السياسي، بناء البرامج وصياغة البدائل السياسية والاقتصادية، تطوير القدرات المؤسسية والهيكلية، تطوير الخطاب الإعلامي وترويجه، بناء الفروع وشبكة الحلفاء والمصالح، وإيجاد الموارد المالية اللازمة للعمل الحزبي، وجميع هذه الأولويات، متشابكة ومترابطة.

ويمثل هذا الدليل أشبه ما يكون بالمدخل الرئيس للعمل الحزبي في الأردن، فهو يوفر خارطة طريق للأسئلة والقضايا والمراحل التي من المفترض التفكير فيها لدى العاملين في الأحزاب السياسية في الأردن، بخاصة في هذه المرحلة الدقيقة والمهمة والمصيرية في عمل الأحزاب التي تستعد للانتخابات النيابية القادمة، وتسابق الزمان لإنجاز مهمات كبيرة في مرحلة زمنية قصيرة، لا يصلح معها العمل العشوائي بلا دليل ومرجعية علمية- عملية تضع للأحزاب معالم الطريق الذي من المفترض ان تسير عليه لتحقق أهدافها.