المجتمع المدني يلعب دورُا مهمًا في صياغة قانون جمعيات جديد

علمت "عمان نت" أن وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، انتدبت عدد من نشطاء المجتمع المدني لمناقشة مسودة قانون جمعيات جديد. وقد عقدت اللجنة التي تعمل على مراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 أول اجتماعاتها في 3 أيلول على ان تعمل اللجنة لمدة أسبوعين ثم سيكون هناك خلوة للجنة مع ممثلين عن النواب وآخرين.

أعضاء اللجنة الجدد هم هديل عبد العزيز (منسقة تحالف همم) عامر بني عامر (راصد-حياة) صدام ابو عزام (محامون بلا حدود) واسراء محادين ( قلعة الكرك) والمحامي سائد كراجة اضافة الى ديما خليفات ولارا خمش و لبنى دواني وممثلي السجل ومدير الجمعيات في وزارة التنمية وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة البيئة.

وكان وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح السابق قد أكد أن يفضل بقاء القانون من اجراء اي تعديلات لا تحسن على القانون. وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أعلن في آذار (مارس) 2021 عن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة قانون الجمعيات، عملت على فتح حوار مجتمعي حول القانون بما يضمن استدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها. الا ان هذه اللجنة تم توقيف عملها وبقي قانون الجمعيات الحالي والمعمول به منذ العام 2008، وبالرغم إطلاق عدة حوارات بهدف تعديله كان آخرها في العام 2016 إلا أنه لم يتم التوصل لصيغة معدلة للقانون إلى أن تم تشكيل هذه اللجنة بهدف مراجعة قانون الجمعيات لوقف لاحقا.