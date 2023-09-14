Thursday, 14 September 2023 01:10 GMT

المجتمع المدني يلعب دورُا مهمًا في صياغة قانون جمعيات جديد

9/14/2023 5:18:40 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية والتي تنتهي الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين المقبل.
  • وزارة العدل تنفذ 351 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال شهر آب الماضي، وفق ما أظهرت بيانات الوزارة اليوم.
  • إدارة السير في مديرية الأمن العام، تدعو السائقين إلى رفع مركباتهم من موقع الحادث بعد وقوعه مباشرة وحتى قبل حضور مندوب الحوادث.
  • وقوع 5 إصابات بتدهور حافلة على طريق ثغرة الجب باتجاه الزرقاء، وفق غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية
  • مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 150 جريحا خلال الاشتباكات المسلحة بين حركة فتح وجماعات إسلامية في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان منذ الخميس الماضي.
  • تبقى الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. المجتمع المدني يلعب دورُا مهمًا في صياغة قانون جمعيات جديد 09/14/2023 - 11:25عمان نت-داود كُتّاب

    علمت "عمان نت" أن وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، انتدبت عدد من نشطاء المجتمع المدني لمناقشة مسودة قانون جمعيات جديد. وقد عقدت اللجنة التي تعمل على مراجعة قانون الجمعيات النافذ رقم 51 لسنة 2008 أول اجتماعاتها في 3 أيلول على ان تعمل اللجنة لمدة أسبوعين ثم سيكون هناك خلوة للجنة مع ممثلين عن النواب وآخرين.

    أعضاء اللجنة الجدد هم هديل عبد العزيز (منسقة تحالف همم) عامر بني عامر (راصد-حياة) صدام ابو عزام (محامون بلا حدود) واسراء محادين ( قلعة الكرك) والمحامي سائد كراجة اضافة الى ديما خليفات ولارا خمش و لبنى دواني وممثلي السجل ومدير الجمعيات في وزارة التنمية وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة البيئة.

    وكان وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح السابق قد أكد أن يفضل بقاء القانون من اجراء اي تعديلات لا تحسن على القانون. وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح أعلن في آذار (مارس) 2021 عن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة قانون الجمعيات، عملت على فتح حوار مجتمعي حول القانون بما يضمن استدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها. الا ان هذه اللجنة تم توقيف عملها وبقي قانون الجمعيات الحالي والمعمول به منذ العام 2008، وبالرغم إطلاق عدة حوارات بهدف تعديله كان آخرها في العام 2016 إلا أنه لم يتم التوصل لصيغة معدلة للقانون إلى أن تم تشكيل هذه اللجنة بهدف مراجعة قانون الجمعيات لوقف لاحقا.

    أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad

    • MENAFN14092023000209011053ID1107066927

    إخلاء المسؤولية القانونية:
    تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

    Tags

    Label

    Comments

    No comment

    Category

    Date

    النشرة الإخبارية



    آخر الأخبار

    البحث