351 عقوبة بديلة منفذة خلال شهر آب الماضي

351 عقوبة بديلة منفذة خلال شهر آب الماضي
التاريخ
9/14/2023 5:18:39 AM
(MENAFN- Amman Net) بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية والتي تنتهي الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين المقبل. وزارة العدل تنفذ 351 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال شهر آب الماضي، وفق ما أظهرت بيانات الوزارة اليوم. إدارة السير في مديرية الأمن العام، تدعو السائقين إلى رفع مركباتهم من موقع الحادث بعد وقوعه مباشرة وحتى قبل حضور مندوب الحوادث. وقوع 5 إصابات بتدهور حافلة على طريق ثغرة الجب باتجاه الزرقاء، وفق غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 150 جريحا خلال الاشتباكات المسلحة بين حركة فتح وجماعات إسلامية في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان منذ الخميس الماضي. تبقى الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 351 عقوبة بديلة منفذة خلال شهر آب الماضي 09/14/2023 - 10:55 عمان ن
كشفت بيانات وزارة العدل، اليوم الخميس، عن تنفيذ 351 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال شهر آب الماضي.
ووفق بيانات الوزارة، فقد جرى إصدار 470 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 24%، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، حسب إحصائيات نشرتها الوزارة.
وفي السياق، بينت وزارة العدل، أنه المحاكم في الأردن نفذت 7 آلاف جلسة محاكمة عن بُعد، في وقت استقبلت فيه 207 طلبات للمساعدة القانونية خلال شهر آب الماضي.
كما تم تطبيق الرقابة الإلكترونية (سوار إلكتروني) على 13 حالة، بالإضافة إلى أرشفت 3.5 ملايين ورقة قضائية.أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
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