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351 عقوبة بديلة منفذة خلال شهر آب الماضي

9/14/2023 5:18:39 AM
(MENAFN- Amman Net)
  • بدء عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لبرنامج التجسير بالجامعات الأردنيـة الرسمية والتي تنتهي الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الاثنين المقبل.
  • وزارة العدل تنفذ 351 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال شهر آب الماضي، وفق ما أظهرت بيانات الوزارة اليوم.
  • إدارة السير في مديرية الأمن العام، تدعو السائقين إلى رفع مركباتهم من موقع الحادث بعد وقوعه مباشرة وحتى قبل حضور مندوب الحوادث.
  • وقوع 5 إصابات بتدهور حافلة على طريق ثغرة الجب باتجاه الزرقاء، وفق غرفة عمليات ادارة الدوريات الخارجية
  • مقتل 15 شخصا وإصابة أكثر من 150 جريحا خلال الاشتباكات المسلحة بين حركة فتح وجماعات إسلامية في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان منذ الخميس الماضي.
  • تبقى الأجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. 351 عقوبة بديلة منفذة خلال شهر آب الماضي 09/14/2023 - 10:55 عمان ن

    كشفت بيانات وزارة العدل، اليوم الخميس، عن تنفيذ 351 عقوبة بديلة عن عقوبة الحبس خلال شهر آب الماضي.

    ووفق بيانات الوزارة، فقد جرى إصدار 470 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال الشهر الماضي، وبنسبة ارتفاع بلغت 24%، مقارنة بشهر تموز الذي سبقه، حسب إحصائيات نشرتها الوزارة.

    وفي السياق، بينت وزارة العدل، أنه المحاكم في الأردن نفذت 7 آلاف جلسة محاكمة عن بُعد، في وقت استقبلت فيه 207 طلبات للمساعدة القانونية خلال شهر آب الماضي.

    كما تم تطبيق الرقابة الإلكترونية (سوار إلكتروني) على 13 حالة، بالإضافة إلى أرشفت 3.5 ملايين ورقة قضائية.

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