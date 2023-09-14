Thursday, 14 September 2023 01:09 GMT

اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر

9/14/2023 5:18:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتعد اليورو عن أدنى مستوياته في حوالي 3 أشهر أمام الدولار، اليوم الخميس، مع تحول الاهتمام إلى الاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي، لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، بعد أن فشلت بيانات التضخم الأميركية في تغيير توقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وارتفع الين من أدنى مستوياته في 10 أشهر، إذ قلص انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل الدعم للعملة الأميركية.

MENAFN14092023000208011052ID1107066916

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث