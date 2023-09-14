اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر

اليورو يرتفع من أدنى مستوى في 3 أشهر
التاريخ
9/14/2023 5:18:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ابتعد اليورو عن أدنى مستوياته في حوالي 3 أشهر أمام الدولار، اليوم الخميس، مع تحول الاهتمام إلى الاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي، لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، بعد أن فشلت بيانات التضخم الأميركية في تغيير توقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.
وارتفع الين من أدنى مستوياته في 10 أشهر، إذ قلص انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل الدعم للعملة الأميركية.
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