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مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

9/14/2023 5:18:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ عدد القضايا التي تعاملت معها مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة منذ بداية العام ( 26 ) قضية، توزعت وفق طبيعتها إلى: شكاوى، اندماجات، استشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة، بالإضافة إلى ما تقوم به المديرية من تلقاء نفسها من متابعة مستمرة لوضع السوق.


واكد مدير مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة المهندس جميل زايد، أن المديرية تعاملت منذ بداية العام مع ( 10 ) شكاوى في قطاعات مختلفة، منها الاتصالات، والمشروبات، ومستحضرات التجميل، والحاويات المعدنية، والمختبرات الطبية، وقطاع الحديد والصلب والقرطاسية ومواد التعقيم.

وبيّن زايد، أن المديرية تقوم بدراسة وتحليل هذه الشكاوى لبيان مدى مخالفة الممارسات الواردة فيها لأحكام قانون المنافسة، وذلك عن طريق إجراء الدراسة القانونية والتحليل الاقتصادي الخاص بكل شكوى، وفي حال ثبوت المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً لأحكام القانون.
ونوه إلى أنه بالإضافة إلى الشكاوى، قامت المديرية بالرد على ( 8 ) استشارات حول مسائل تتعلق في المنافسة في مختلف القطاعات، منها الخدمات البريدية والتأمينات الطبية والمشتقات النفطية والمشروبات الغازية، كما تم التعامل مع ( 4 ) عمليات تركز اقتصادي.

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