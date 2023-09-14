الفيلم الأردني إن شاء الله ولد يحصل على جائزتين



وقالت الهيئة عبر صفحتها على "الفيسبوك" إن الفيلم يتم عرضه حاليًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في كندا.



وأكدت أن الفيلم على دعم للإنتاج وما بعد مرحلة الإنتاج من الهيئة الملكية للأفلام.



علماً أن أحداث الفيلم تدور حول قصة كفاح امرأة تُضطر لمواجهة الذكورية في عائلتها إثر وفاة زوجها، في مجتمع قد يسلب النساء حقوقاً لهنّ إذا لم يُنجبن ذكراً.

