Thursday, 14 September 2023 01:09 GMT

الفيلم الأردني إن شاء الله ولد يحصل على جائزتين

9/14/2023 5:18:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل فريق الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" من إخراج أمجد الرشيد على جائزتي أفضل ممثلة وجائزة لجنة التحكيم في النسخة الأخيرة من مهرجان روتردام للفيلم العربي، وفق الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.


وقالت الهيئة عبر صفحتها على "الفيسبوك" إن الفيلم يتم عرضه حاليًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في كندا.


وأكدت أن الفيلم على دعم للإنتاج وما بعد مرحلة الإنتاج من الهيئة الملكية للأفلام.


علماً أن أحداث الفيلم تدور حول قصة كفاح امرأة تُضطر لمواجهة الذكورية في عائلتها إثر وفاة زوجها، في مجتمع قد يسلب النساء حقوقاً لهنّ إذا لم يُنجبن ذكراً.


MENAFN14092023000208011052ID1107066913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث