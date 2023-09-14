إيلون ماسك: آمبر هيرد متوحشة



ووردت تصريحات ماسك المفاجئة ضمن سيرته الذاتية الجديدة التي كتبها والتر إيزاكسون، وهو مؤلف حائز على بضع جوائز أدبية، وفيها يصف رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا علاقته بممثلة فيلم آكوامان بـ "الوحشية".



وأوضح ماسك أنه التقى بالممثلة الشابة لأول مرة في فيلم Machete Kills عام 2013، إلا أن علاقتهما لم تبدأ إلا بعد ذلك بأربع سنوات، وذلك بعدما تقدمت أمبير هيرد بطلب الانفصال عن الممثل جوني ديب.



وقال مؤلف السيرة الذاتية إن علاقة ماسك وهيرد تطورت في مواقع عملهما، ففي إحدى المرات سافرت آمبر إلى مصنع تيسلا في كاليفورنيا لمفاجأته في عيد ميلاده، أما هو فزارها في موقع تصوير فيلم "أكوامان" في أستراليا.

ولم يكن محيط إيلون المقرب معجبًا بعلاقة الاثنين، حتى أن مصادر عدة أشارت إلى أن آمبر كانت على خلاف كبير مع أفراد عائلة ماسك، قبل حدوث الانفصال النهائي بينهما عام 2017.



وفي السيرة الذاتية نفسها، وصف شقيق إيلون ماسك كيمبال، آمبر بالـ "سامة" و"الكابوس"، مشيرا إلى أن شقيقه إيلون يميل للوقوع في حب الفتيات "الجميلات بلا شك، واللاتي يتمتعن بجانب مظلم للغاية".



ورد إيلون على ادعاءات شقيقه بشيء من السخرية، فقال: "أنا أحمق في غالب الأوقات، ولكن خصوصًا فيما يتعلق بالحب".



وخلال محادثتها مع كاتب السيرة الذاتية، اعترفت هيرد بأن علاقتها بماسك أصبحت سامة للغاية، قائلة: "إيلون يحب النار، وأحياناً تحرقه"، مؤكدة أنها ما زالت تحبه كثيراً حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الممثلة غابت جزئياً عن الإعلام، وذلك عقب محاكمة التشهير التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، والتي تورط فيها كل من آمبر هيرد وجوني ديب على الهواء مباشرة، لكن هيرد استجمعت قواها وعادت تدريجياً إلى الأضواء عام 2022، كما أعادت نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً.

فوشيا