مسلسل حدث بالفعل.. غادة عبدالرازق تخطف الأضواء بهذا الدور !

مسلسل حدث بالفعل.. غادة عبدالرازق تخطف الأضواء بهذا الدور !
التاريخ
9/14/2023 5:18:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ أمس الأربعاء، عرض مسلسل "حدث بالفعل"، عبر عدة قنوات ومنصات عربية، حيث حملت أولى حلقات العمل عنوان "تحت الحزام"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق.
وبدت شخصية الفنانة غادة عبدالرازق، في "تحت الحزام" بدور مريضة نفسية، حيث شاركت في عدد من المسلسلات، التي جسدت فيها حياة مريضة نفسياً، ربما أشهرهم "حكاية حياة"، الذي عُرض في رمضان 2013، وحقق حينها نجاحاً كبيراً.
وكانت الفنانة شوّقت جمهورها لشخصيتها في "تحت الحزام"، من خلال نشر البوستر الخاص بشخصية "عليا"، التي تؤديها في أولى حلقات "حدث بالفعل"، إذ تؤدي شخصية "عليا" وهي والدة الفنان خالد أنور، وتُختطف عروسه ليلة زفافهما.
24
MENAFN14092023000208011052ID1107066910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.