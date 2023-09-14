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2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

9/14/2023 5:18:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2570 طنا، منها 1664 طن خضار، و754طن فواكه، و152طنا من الورقيات.


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و40، والبطاطا بين 30 و55، والبندورة بين 15 و40، والجزر بين 50 و80، والخيار بين 25 و50، والزهرة بين 30 و65، والليمون بين 40 و60، والموز البلدي بين 60 و90 قرشا.


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