عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان



وأوضح علام، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العام الماضي شهد أكبر عدد حرائق غابات في كاليفورنيا وكندا، واصفاً تلك الظواهر بأنها مقدمات مناخية لظواهر جامحة.



وقال إن سرعة الرياح والعواصف جزء من التغيرات المناخية، مشيراً إلى ما سمَّاه ((التطرف المناخي)) الذي يحدث خلاله اندفاع كميات كبيرة من المياه.



وأضاف أن الأشهر التسعة الأخيرة شهدت مقدمات لما يحدث حالياً من الحرارة في الشتاء وغيرها من الظواهر الغريبة، مؤكداً أن القشرة الأرضية عبَّرت عن غضبها بالزلزال وانفصال الجزر