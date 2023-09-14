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عمرو سلامة: انفصلت عن زوجتي السابقة بسبب سؤال

9/14/2023 5:18:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف المخرج المصري عمرو سلامة عن تعرضه للتنمر في صغره من قبل أصدقائه بالمدرسة، وذلك بسبب نحافته المفرطة، مشيرًا إلى أنه قرر الرد عليهم من خلال استثمار موهبته في الفن.
وأعرب سلامة عن حبه للفن بشكل عام، إلا أنه ورغم تجاربه العديدة، استقر أخيرًا على الإخراج والكتابة، كونهما يجمعان كل أنواع الفنون التي يحبها.
وتحدث المخرج خلال لقاء له مع برنامج The You In Human عن تجربة زواجه الأول وانفصاله، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بعلاقة وطيدة مع زوجته السابقة، لكنه وجه لها سؤالًا، دفعته إجابتها، لاتخاذ قرار الانفصال.
وأوضح سلامة: "تناقشنا في إحدى المرات وسألتها لو قابلتيني لأول مرة بشخصيتي النهاردة زي ما اتقابلنا من سبع سنين، تقبلي تتجوزيني؟"، أجابتني بلا، فتأكدت أنني لا أناسب متطلباتها".

فوشيا

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