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وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

9/14/2023 5:18:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي، اليوم الخميس، عامل وافد وأصيب آخر، جراء انهيار حفرة في لواء الرمثا.
وتواجدت كوادر الدفاع المدني، وقامت بنقل الوفاة والجثة لمستشفى الرمثا الحكومي.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث.


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