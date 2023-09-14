وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا
التاريخ
9/14/2023 5:18:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفي، اليوم الخميس، عامل وافد وأصيب آخر، جراء انهيار حفرة في لواء الرمثا.
وتواجدت كوادر الدفاع المدني، وقامت بنقل الوفاة والجثة لمستشفى الرمثا الحكومي.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث.
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