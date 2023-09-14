مصلحتك.. فهد الكبيسي يغنّي باللهجة المصرية لأول مرة -فيديو

مصلحتك.. فهد الكبيسي يغنّي باللهجة المصرية لأول مرة -فيديو
التاريخ
9/14/2023 5:18:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرح المطرب القطري فهد الكبيسي، أغنيته الجديدة "مصلحتك"، باللهجة المصرية، للمرة الأولى في مسيرته الفنية، وذلك عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.
وتعد الأغنية تجربة مميزة أراد بها فهد الكبيسي أن يقدم نفسه للجمهور المصري، بعد نجاحه في الوصول لهم بأغانيه الخليجية.
والأغنية من كلمات أحمد على موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي، وتم تصويرها بالكامل في أحد القصور الفاخرة في القاهرة.
وأشار الكبيسي إلى أن الأغنية تتناول موضوعاً غير تقليدياً، حيث تنتمى إلى الأغنيات الاجتماعية، ويوجه من خلالها رسالة لكل الأشخاص الوصوليين والأنانيين، الذين يبخلون بمشاعرهم، ويرون أن الحب هدف لتحقيق مصالحهم.
وكشف الكبيسي أنه خلال الفترة المقبلة سيقدم مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية ستكون مفاجأة يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين.
24
MENAFN14092023000208011052ID1107066905
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.