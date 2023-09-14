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مصلحتك.. فهد الكبيسي يغنّي باللهجة المصرية لأول مرة -فيديو

9/14/2023 5:18:11 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طرح المطرب القطري فهد الكبيسي، أغنيته الجديدة "مصلحتك"، باللهجة المصرية، للمرة الأولى في مسيرته الفنية، وذلك عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.
وتعد الأغنية تجربة مميزة أراد بها فهد الكبيسي أن يقدم نفسه للجمهور المصري، بعد نجاحه في الوصول لهم بأغانيه الخليجية.


والأغنية من كلمات أحمد على موسى، وألحان زعيم، وتوزيع جلال حمداوي، وتم تصويرها بالكامل في أحد القصور الفاخرة في القاهرة.


وأشار الكبيسي إلى أن الأغنية تتناول موضوعاً غير تقليدياً، حيث تنتمى إلى الأغنيات الاجتماعية، ويوجه من خلالها رسالة لكل الأشخاص الوصوليين والأنانيين، الذين يبخلون بمشاعرهم، ويرون أن الحب هدف لتحقيق مصالحهم.


وكشف الكبيسي أنه خلال الفترة المقبلة سيقدم مجموعة من الأغاني باللهجة المصرية ستكون مفاجأة يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين.

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