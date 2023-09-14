Thursday, 14 September 2023 01:08 GMT

الخصاونة: الأردن يمثل قصة نجاح حقيقية

9/14/2023 5:18:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الخميس، في جلسة حواريَّة لملتقى يضمّ 600 شخصيَّة، ويُقام للمرَّة الأولى في الأردن.
وقال الخصاونة، إن الأردن يمثِّل قصَّة نجاح حقيقيَّة، بعد أن تجاوز بحنكة وحكمة قيادته الكثير من التحدِّيات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة على مدى العقود الماضية.
وأضاف، "نسير بثبات في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري".
وأكد الرئيس أن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التَّنمية، ومشروع التَّحديث الشَّامل، وتحقيق مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي.

MENAFN14092023000208011052ID1107066904

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث