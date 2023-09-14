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ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر آب

9/14/2023 4:17:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، ارتفاعا نسبته 0.73% خلال شهر آب الماضي، مقارنة بتموز.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 8.90%، والدجاج الطازج بنسبة 8.26%، والبطاطا بنسبة 6.09%، والخضروات المجففة بنسبة 5.92%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود السيارات "الديزل" و5.23%، والبيض بنسبة 3.88%، رغم انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 2.28%.

ولفت إلى أن لارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية الأثر الأكبر في ارتفاع هذا المؤشر، إذ ارتفعت أسعار السلع الآتية لتبلغ بالمتوسط: بندورة البيوت البلاستيكية والخيار 5 شواقل/كغم لكل منهما، والكوسا 7 شواقل/كغم، والفاصولياء العريضة 13 شيقلا/كغم، والدجاج 12 شيقلا/كغم، والبطاطا 4 شواقل/كغم، والثوم 14 شيقلا/كغم، والديزل 6.31 شيقل/لتر، والبيض 19 شيقلا/2كغم، رغم انخفاض أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط: الليمون والموز 4 شواقل/كغم لكل منهما، والعنب 10 شواقل/كغم، والخوخ 8 شواقل/كغم، والتين 15 شيقلا/كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر آب 2023 بآب 2022، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 4.90% (بواقع 5.37% في الضفة، وبنسبة 4.07% في القدس، و3.90% في قطاع غزة).

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة (دون القدس)، ارتفاعا نسبته 0.79% خلال آب 2023 مقارنة بشهر تموز، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 12.52%، والخضروات الطازجة بنسبة 7.70%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود المركبات "الديزل" بنسبة 5.54%، و"البنزين" بنسبة 1.32%، والخضروات المجففة بنسبة 2.20%، والبطاطا بنسبة 1.36%، ودقيق الحبوب "الطحين" بنسبة 1.24%، رغم انخفاض أسعار البيض بمقدار 2.92%، والفواكه الطازجة بمقدار 2.45%.

وارتفعت أسعار السلع التالية في الضفة لتبلغ بالمتوسط: الدجاج 13 شيقلا/كغم، وبندورة البيوت البلاستيكية 6 شواقل/كغم، والخيار والبطاطا 5 شواقل/كغم لكل منهما، والكوسا 8 شواقل/كغم، والفاصولياء العريضة 15 شيقلا/كغم، والديزل 6.29 شيقل/لتر، والبنزين "96" 6.70 شيقل/لتر، والثوم 17 شيقلا/كغم، رغم انخفاض أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط: البيض 21 شيقلا/2كغم، والليمون 4 شواقل/كغم، والموز 5 شواقل/كغم، والعنب 11 شيقلا/كغم، والتين 22 شيقلا/كغم.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس، ارتفاعا نسبته 0.70% خلال آب الماضي مقارنة بتموز، نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.56%، وأسعار البطاطا بنسبة 9.89%، وأسعار الأرز الحبة القصيرة بنسبة 2.34%، رغم انخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.55%، وأسعار البيض بمقدار 4.73%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 4.67%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 1.95%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 0.67%.

كما سجلت أسعار السلع التالية ارتفاعا في القدس لتبلغ بالمتوسط: بندورة البيوت البلاستيكية 9 شواقل/كغم، والخيار 8 شواقل/ كغم، والكوسا 11 شيقلا/كغم، والفاصولياء العريضة 19 شيقلا/كغم، والبطاطا 4 شواقل/كغم، والأرز الحبة القصيرة 161 شيقلا/25كغم، رغم انخفاض أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط: الليمون 4 شواقل/كغم، والموز 5 شواقل/كغم، والعنب 14 شيقلا/كغم، والخوخ 7 شواقل/كغم، والتين 23 شيقلا/كغم، والبيض 30 شيقلا/2كغم، والثوم 16 شيقلا/كغم، وزيت الذرة 36 شيقلا/3لتر.

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة في قطاع غزة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعا نسبته 0.59% خلال آب الماضي مقارنة بشهر تموز، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 23.34%، والبطاطا بنسبة 17.51%، والخضروات المجففة بنسبة 12.41%، والخضروات الطازجة بنسبة 8.42%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود السيارات "الديزل" بنسبة 2.42%، رغم انخفاض أسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.56%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين" بمقدار 1.39%، والسجائر المستوردة بمقدار 1.00%.

فيما ارتفعت أسعار السلع التالية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط: البيض 14 شيقلا/2كغم، والبطاطا والخيار والكوسا 3 شواقل/كغم لكل منها، والثوم 10 شواقل/كغم، والباذنجان العجمي شيقلان/كغم، والفاصولياء العريضة 6 شواقل/كغم، والديزل 6.35 شيقل/لتر، رغم انخفاض أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط: لحم العجل 46 شيقلا/كغم، والطحين الأبيض 90 شيقلا/50كغم.

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