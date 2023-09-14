الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة

واقتحمت تلك القوات صباحا، مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقلت كلا من: عبد القادر أحمد أبو سرور (32 عاما)، ومحمد أحمد الأمير (34 عاما)، ولؤي نايف زبون (27 عاما)، ومحمد حمزة الكردي (26 عاما)، وصدام عباس صدوق (30 عاما)، ومصطفى رامي حماد (22 عاما)، ومحمود إسماعيل عليان (28 عاما) وجميعهم من مخيم عايدة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشاب ينال أكرم النجار (20 عاما) من مخيم العزة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

فيما اعتقل مجدي زعاقيق، وبهاء مقبل من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

واعتقل مهند الخربثاوي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق منها بلدة بيتا في نابلس، وسط مواجهات واشتباكات مسلحة، ومداهمة عشرات المنازل.

وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق خلال تلك المواجهات.



