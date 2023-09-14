الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة
التاريخ
9/14/2023 4:17:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
محافظات/PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
واقتحمت تلك القوات صباحا، مخيم عايدة شمال بيت لحم، اعتقلت كلا من: عبد القادر أحمد أبو سرور (32 عاما)، ومحمد أحمد الأمير (34 عاما)، ولؤي نايف زبون (27 عاما)، ومحمد حمزة الكردي (26 عاما)، وصدام عباس صدوق (30 عاما)، ومصطفى رامي حماد (22 عاما)، ومحمود إسماعيل عليان (28 عاما) وجميعهم من مخيم عايدة، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.
وأضافت أن الاحتلال اعتقل الشاب ينال أكرم النجار (20 عاما) من مخيم العزة بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.
فيما اعتقل مجدي زعاقيق، وبهاء مقبل من بلدة بيت أمر شمال الخليل.
واعتقل مهند الخربثاوي من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
واقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق منها بلدة بيتا في نابلس، وسط مواجهات واشتباكات مسلحة، ومداهمة عشرات المنازل.
وأصيب العديد من المواطنين بالاختناق خلال تلك المواجهات.
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