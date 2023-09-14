قوات الاحتلال تواصل تشديد اجراءاتها في نابلس

ولا زالت تلك القوات تغلق بعض الحواجز بشكل جزئي وتمنع حركة المواطنين والمركبات عبرها، فيما فرضت إجراءات مشددة على الحركة عبر حواجز أخرى.

كما تواصل انتشارها المكثف في محيط بلدة بيتا وتغلق مدخلها.

وشهدت البلدة عملية اقتحام واسعة لعدة ساعات، اندلع خلالها مواجهات مع الشبان، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

كما شهدت البلدة اشتباكات بين جنود الاحتلال والمقاومين.