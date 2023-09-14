قوات الاحتلال تواصل تشديد اجراءاتها في نابلس
التاريخ
9/14/2023 4:17:03 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، تشديد إجراءاتها العسكرية في محافظة نابلس ومحيطها.
ولا زالت تلك القوات تغلق بعض الحواجز بشكل جزئي وتمنع حركة المواطنين والمركبات عبرها، فيما فرضت إجراءات مشددة على الحركة عبر حواجز أخرى.
كما تواصل انتشارها المكثف في محيط بلدة بيتا وتغلق مدخلها.
وشهدت البلدة عملية اقتحام واسعة لعدة ساعات، اندلع خلالها مواجهات مع الشبان، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.
كما شهدت البلدة اشتباكات بين جنود الاحتلال والمقاومين.
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