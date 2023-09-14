وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو، في يناير/كانون الثاني، حملة لإجراء تعديلات على الهيئة القضائية الإسرائيلية، مما أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل، وأدى لهبوط سعر صرف الشيقل، وإثارة قلق الحلفاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.

ولم يقدم "هرتسوغ" تفاصيل حول اقتراح التسوية الجديد، مكتفيًا بالقول إنه يوفر الأساس لتفاهمات فورية من شأنها أن تبقي إسرائيل "ديمقراطية مستقرة".

وقال "هرتسوغ" في خطاب تذكاري في قرية اللطرون: "اسمحوا لي أن أكشف للحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة.. الآن هو الوقت المناسب للحل، الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".

وجاءت تصريحات "هرتسوغ" بعد يوم من عقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة تاريخية، حيث اجتمعت هيئتها المكونة من 15 قاضيًا بالكامل لأكثر من 12 ساعة للاستماع إلى الطعون المقدمة ضد قانون يحد من بعض السلطات القضائية أقره ائتلاف نتنياهو في يوليو/تموز.

ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق التوازن بين أفرع الحكم من خلال كبح جماح المحكمة التي أصبحت شديدة التدخل، ويرى المعارضون أن هذه الإجراءات تضر باستقلال المحكمة، وتشجع على الفساد، وتعرّض للخطر الضوابط والتوازنات الديمقراطية الحيوية في بلد ليس له دستور رسمي، وبرلمان من مجلس واحد، تسيطر عليه - إلى حد كبير- حكومات ائتلافية.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لم يجتمع مع نتنياهو منذ تولّي الأخير منصبه لولاية سادسة، في أواخر ديسمبر/كانون الأول، الزعيم الإسرائيلي إلى السعي إلى اتفاق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية.

وقال نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه ألغى بالفعل بعض المقترحات القضائية الأصلية بينما يعمل على التوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات. لكن زعماء المعارضة عبّروا عن شكوكهم.

وأظهرت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن التعديلات لا تحظى بالتأييد بين الإسرائيليين، وأن ائتلاف نتنياهو الذي حقق فوزًا حاسمًا في انتخابات، نوفمبر/تشرين الثاني، سيُمنى بالخسارة في حالة إجراء أي انتخابات.



