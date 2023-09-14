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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

9/14/2023 4:17:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بحسب الشيكل "الإسرائيلي" والدولار الأمريكي، على النحو التالي: -




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