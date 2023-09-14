أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

أسعار الذهب في فلسطين اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023
التاريخ
9/14/2023 4:17:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، بحسب الشيكل "الإسرائيلي" والدولار الأمريكي، على النحو التالي: -
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