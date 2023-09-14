تركيا ترسل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية إلى ليبيا

تركيا ترسل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية إلى ليبيا
التاريخ
9/14/2023 4:17:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
أنقرة/PNN- أعلنت تركيا، مساء الأربعاء، أنّها أرسلت إلى ليبيا، مساعدات طبّية جديدة تشمل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبيّة إضافية. وقالت وزارة الصحة التركية في بيان: "سنرسل هذا المساء 148 شخصاً إضافياً على متن سفينة ستغادر ميناء إزمير السنجق".
وأضافت أنّ السفينة محمّلة بـ"مستشفيين ميدانيّين مجهّزين بالكامل وستّ وحدات للتدخّل في الحالات الطارئة وعشر سيارات إسعاف" وأكثر من 12 عربة طوارئ.
وذكّرت الوزارة في بيانها أنّ تركيا كانت من أوائل الدول التي بادرت الثلاثاء إلى التحرّك لمساعدة ليبيا بعد النكبة التي حلّت بشرق هذا البلد ولا سيّما بمدينة درنة.
وقال البيان إنّ أنقرت أرسلت الثلاثاء ثلاث طائرات شحن محملة بـ"وحدتين للتدخّل في الحالات الطارئة وإمدادات طبّية وعدد كبير من المولّدات الكهربائية والأدوية والأجهزة الطبية الضرورية" بالإضافة إلى طواقم بحث وإنقاذ.
وتركيا حليف أساسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً التي تسيطر على غرب البلاد ومقرّها في طرابلس، في حين أنّ شرق البلاد الذي حلّت به الكارثة يخضع لسيطرة حكومة منافسة.
وأعلنت السلطات الليبية أن أكثر من 3800 شخص قتلوا في الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق البلاد ودمّرت مدينة درنة.
ولا يزال هناك آلاف المفقودين في هذه المدينة المنكوبة التي أصبح كذلك ما لا يقلّ عن 30 ألفاً من سكّانها مشرّدين.
أ ف ب
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