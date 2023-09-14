تركيا ترسل مستشفيين ميدانيين وطواقم طبية إلى ليبيا

وأضافت أنّ السفينة محمّلة بـ"مستشفيين ميدانيّين مجهّزين بالكامل وستّ وحدات للتدخّل في الحالات الطارئة وعشر سيارات إسعاف" وأكثر من 12 عربة طوارئ.

وذكّرت الوزارة في بيانها أنّ تركيا كانت من أوائل الدول التي بادرت الثلاثاء إلى التحرّك لمساعدة ليبيا بعد النكبة التي حلّت بشرق هذا البلد ولا سيّما بمدينة درنة.

وقال البيان إنّ أنقرت أرسلت الثلاثاء ثلاث طائرات شحن محملة بـ"وحدتين للتدخّل في الحالات الطارئة وإمدادات طبّية وعدد كبير من المولّدات الكهربائية والأدوية والأجهزة الطبية الضرورية" بالإضافة إلى طواقم بحث وإنقاذ.

وتركيا حليف أساسي للحكومة الليبية المعترف بها دولياً التي تسيطر على غرب البلاد ومقرّها في طرابلس، في حين أنّ شرق البلاد الذي حلّت به الكارثة يخضع لسيطرة حكومة منافسة.

وأعلنت السلطات الليبية أن أكثر من 3800 شخص قتلوا في الفيضانات الكارثية التي ضربت شرق البلاد ودمّرت مدينة درنة.

ولا يزال هناك آلاف المفقودين في هذه المدينة المنكوبة التي أصبح كذلك ما لا يقلّ عن 30 ألفاً من سكّانها مشرّدين.

أ ف ب