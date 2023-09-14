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استمتع بالقيادة: حقق أحلامك مع سيارات الركاب من دونغ فينغ

9/14/2023 3:31:35 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

سيارات الركاب من دونغ فينغ

WUHAN, CHINA, September 14, 2023/EINPresswire/ -- Wuhan, China -- (ARAB NEWSWIRE)في الآونة الأخيرة، أُطلقت السيارة ماج (MAGE) في الصين، وهي سيارة جديدة إس يو في (SUV) مدمجة من فئة سيارات الركاب من دونغ فينغ. وهي مجهزة بأول علبة تروس من نوعها على مستوى العالم هجينة ذكية ذات 4 سرعات ومحرك هجين متميز بكفاءة حرارية تزيد عن 45٪، مما سيوفر خيارات أكثر تنوعا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سلسلة منتجات سيارات الركاب الشهيرة من دونغ فينغ والموجودة ضمن عائلة شاين (SHINE) مليئة بالشباب والحيوية والحماس لتكتسح العالم. يتميز طرازها المتمثل في شاين ماكس (SHINE MAX)، بشبكة تهوية أمامية على شكل ديجيتال رقمي ومصابيح أمامية LED على شكل عين العاصفة. التصميم الداخلي مبنى على أساس غير متماثل ولوحة تحكم مركزية كبيرة الحجم، كما أن الطول 4797 مم والعرض 1870 مم مما يُعطي المستخدمين مساحة كبيرة. قدرة MACH“1.5T+7DCT300”، والتي تصل القدرة القصوى فيها إلى 140 كيلووات وأقصى عزم دوران 300 نيوتن متر، وهي قدرة كبيرة تتميز بسلاسة نقلها.

إن السيارة هيوج (HUGE) باعتبارها تحفة أخرى من سيارات الركاب من دونغ فينغ تتميز بأنها تجمع الإلهام التصميمي“للرياح". إن تصميم شبكة التهوية الأمامية المستقيمة على شكل شلال تجعل شكلها عصري، كما أن شريط الإضاءة المدمج بأضواء LED النهارية "على شكل العلم المتموج من الرياح" وهو ما يشع بالقوة والأناقة. علاوة على ذلك، يأتي مساعد القيادة في السيارة هيوج (HUGE) بصورته القياسية مع "المقعد الملكي" - الذي يدمج مجموعة متنوعة من الوظائف المريحة مثل مسند الرأس المريح والمسند الكهربائي للساقين ومسند الظهر مع 10 سرعات تُضبط حسب الحاجة، وهو ما يمنح التقدير والمتعة للمستخدمين مع تجربة هجينة أفضل.

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انطلاقًا من رسالة علامتنا التجارية "حقق أحلامك"، فإن سيارات الركاب من دونغ فينغ تلبي دائمًا طلب العملاء على المركبات ذات التطور المتزايد. في الوقت الحالي، فقد أُطلقت في الأسواق العالمية عائلة شاين (SHINE) بما فيها SHINE وSHINE GS وSHINE MAX، جنبًا إلى جنب مع AX7 MACH، على أن يتم استكمال تصنيع مصفوفة منتجات القدرة Mach، وسيأتي بعدها إطلاق طرازات النجوم مثل HUGE وMAGE. في ظل قدوم عصر قدرة دونغ فينغ الذكية، فستنضم العلامات التجارية الكهربائية الكاملة NANO وeπ قريبًا إلى عائلة سيارات الركاب من دونغ فينغ وستتواصل مباشرة مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ستلتزم سيارات الركاب من دونغ فينغ مستقبلًا بوضع العلامة التجارية "متعة القيادة المثيرة" مع الإشادة بكل من يسعى وراء شغف أحلامه، وتوفر باستمرار منتجات ذات جودة عالية وتكنولوجيا رائدة ومليئة بتجربة القيادة والتصميم الخارجي الرياضي حيث تبدأ حياة جديدة مع المستخدمين في جميع أنحاء العالم!

بيانات التواصل: تشو هوي (Zhou Hui)
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تليفون: +86-27-84301292
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Zhou Hui
Dongfeng
+86 27-84301292
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