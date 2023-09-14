(MENAFN
) توقع وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، تراجع إنتاج الذهب الأسود الروسي في السنة الحالية إلى 527 مليون طن، ما يعادل 10.54 مليون برميل كل يوم, أمام إنتاج قدره 535 مليون طن في السنة الماضية. وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، من المتكهن أن يشهد إنتاجه تراجعاَ إلى 642 مليار متر مكعب في السنة الحالية، مقارنة بـ 672 مليار متر مكعب في السنة الماضية.
كما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في بداية آب المنصرم، أن روسيا ستقوم بتقليل صادراتها من الذهب الأسود بمقدار 300 ألف برميل كل يوم في شهر أيلول. وبين أن هذا التدبير يأتي في إطار جهود الحفاظ على توازن سوق الذهب الأسود الدولية.
كذلك التزمت روسيا منذ شهر آذار ولآخر السنة، بتقليل إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل كل يوم، ما يعادل 5 بالمئة من إجمالي الإنتاج. هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة في استقرار أسعار الذهب الأسود وضبط العرض والطلب على السوق الدولية.
في حين تعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب الأسود في العالم بعد السعودية، وقد قررت السعودية كذلك تمديد تخفيضاتها الطوعية في الإنتاج بمقدار مليون برميل كل يوم لشهر آخر، وهو سياسة تهدف إلى دعم استقرار سوق الذهب الأسود وتحسين أوضاع الأسعار.
وتبين هذه الإجراءات التزام روسيا والسعودية بالتعاون الدولي للحفاظ على استقرار سوق الذهب الأسود العالمية ومنع تقلبات سعر الذهب الأسود الضارة للاقتصادات الدولية.
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