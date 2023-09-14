"آيفون 15" يصنع في الهند

(MENAFN
) منذ بدأت شركة آبل إنتاج هواتفها الذكية "آيفون"، كانت العلامة "صنع في الصين" تظهر على أسفل ظهر الجهاز وعلى العبوة. وكانت الشركة تصمم الجهاز في الولايات المتحدة الأمريكية وتجميعه في الصين. ولكن مع إصدار "آيفون 15"، تشهد آبل تغييرًا تاريخيًا حيث لن تكون كل الأجهزة مصنعة في الصين بل ستحمل العديد منها علامة "صنع في الهند".
كما تعتزم آبل تبعاَ لبيان من وكالة بلومبيرج، طرح أجهزة "آيفون 15" المصنعة في الهند في آخر أيلول الجاري، وذلك في الأسواق العالمية إلى جانب الأجهزة المصنعة في الصين. وستخرج هذه الأجهزة من مصنع "فوكس كون" في ولاية تاميل نادو الهندية.
كذلك تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أمريكية لتوسيع قاعدة مصنعيها وتجنب أي خلافات مستقبلية محتملة مع الصين قد تؤدي إلى تعقيد صناعة "آيفون". وقد تتأخر الدفعة الهندية قليلًا في التوصيل للمشترين بسبب مشاكل لوجيستية يعمل فريق آبل على حلها في الهند لضمان انسيابية عمليات التسليم.
في حين يعتبر توسيع إنتاج الهواتف الذكية في الهند، وبخاصة إنتاج "آيفون"، دعمًا كبيرًا للاقتصاد الهندي وللاستثمار المتزايد الذي يشجع عليه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. كما سيوفر المزيد من فرص العمل داخل شبه الجزيرة الهندية. تلك الخطوة تلفت إلى تفضيل آبل للتنوع في مصادر تصنيع منتجاتها وتعزيز دور الهند في عمليات الإنتاج العالمية.
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