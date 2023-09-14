تم تنظيم عرض ترويجي في 14 سبتمبر في تاج مول في عمان، وهو وجهة تسوق شاملة، حيث أظهر الاستقبال الحماسي استمرار ارتفاع شعبية الدراما التركية في مناطق متعددة في الشرق الأوسط.

بحضور أعضاء بارزين في قطاع الأعمال والترفيه والإعلام في الأردن، استضاف الحدث عرضًا خاصًا للحلقة الأولى من المسلسل، والتي سيتم بثها على TOD في وقت لاحق من هذا الشهر، مما أثار ترقبًا لدراما الجريمة الغامضة.

في مسلسل أوراق النسيان من إصدارات TOD الأصلية، تتسبب جريمة قتل في بعثرة Eden Garden Houses، مكان يسكنه الأثرياء.

يكشف وصول أرزو (هازال) عن أسرار مخفية، مما يؤدي إلى وفاتها المأساوية. تتصاعد التوترات عندما تتهم إزجي (بورتشين) زوجها كيرم (أونور تونا) بارتكاب الجريمة، مما يثير صراعًا بين الإنكار والاتهامات.

طوال المسلسل، ينجذب المشاهدون إلى عالم الدراما الآسر حيث يشهدون الرومانسية، ويكتشفون الحقائق، ويحصلون على إجابات توجههم إلى المزيد من الأسئلة، وتزداد الأمور تشابكًا، تمامًا مثل اللبلاب.

أوراق النسيان هو مسلسل تركي جديد من إنتاجات TOP الأصلية، وهو من إخراج Gökçen Usta، وسيناريو من تأليفSavaş Korkmaz وهو متاح باللغة العربية للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"يحتل المحتوى التركي مكانة خاصة في قلوب الجمهور العربي، حيث يأسرهم بقصصه الغنية وعمقه العاطفي وصداه الثقافي.

إن الأداء الجذاب للممثلين الأتراك، جنبًا إلى جنب مع الروايات الفريدة، يخلق تجربة مشاهدة يتردد صداها بعمق في جميع أنحاء العالم العربي، مما يعزز التواصل القوي والدائم،" قال جون بول مكيرلي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في TOD.

كان الاستقبال الحار والاستجابة التفاعلية من الجمهور الأردني واضحين طوال الحدث."نحن ممتنون للغاية للدعم والشغف الذي شهدناه للدراما التركية. فأضاف مكيرلي: "نود أيضًا أن نعرب عن تقديرنا العميق لهيئة تنشيط السياحة الأردنية على حسن ضيافتهم الرائعة خلال إقامتنا".

ورحب الدكتور عبد الرزاق عربيات، المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية، ترحيباً حاراً بالمجموعة التي استضافتها الهيئة في الأردن.

وشدد على أهمية الاستفادة من صناعة الأفلام والتصوير لعرض الإبداعات الفنية الأردنية. وذكر عربيات أيضًا أن الهيئة رحبت بشدة بالعديد من شركات الإنتاج في السنوات الأخيرة، بهدف إلهامها لإنتاج المزيد من الأفلام داخل البلاد.

وعبر نجوم المسلسل ومن بينهم الممثلة الشهيرة هازال توريسان، عن سعادتها بزيارتها للأردن. قالت توريسان: "أنا سعيدة للغاية بشأن الإصدار القادم من مسلسلنا. لقد كانت رحلة مذهلة، ولا يسعني الانتظار حتى يشهد الجمهور الأردني القصة الجذابة التي عملنا بجد لإحيائها".

وأعرب يغيت كيرازجي عن تأديته للشخصية التي دفعته إلى استكشاف أعماق جديدة كممثل، قائلاً: "لقد كرست جهدي ووقتي لجعل هذا الدور يصبح حقيقة، وأنا أؤمن بأن تفانينا الجماعي في أصالة العرض وعمقه سوف يأسر الجماهير ويثير اهتمامهم بلا شك، مما يخلق تجربة مشاهدة رائعة لا تُنسى."

مع استمرار تزايد الحماس لعرض المسلسل، يمكن للمشاهدين متابعة العرض الأول ل أوراق النسيان على TOD، بدءًا من 21 سبتمبر، حيث ستصدر المنصة حلقتين أسبوعيًا.

