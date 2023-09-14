11 إصابة اغلبهم اطفال بتدهور مركبة على أوتوستراد الزرقاء المفرق
التاريخ
9/14/2023 3:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث سير، وقع على أوتوستراد الزرقاء – المفرق، ونتج عنه 11 إصابة، اغلبهم أطفال.
وأضاف المندوب، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن فرق الدفاع المدني قامت بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.
وبيّن أن هذه العدد من الإصابات جاء جراء تدهور المركبة خارج حرم الشارع العام.
وأشار إلى أنه تم تعليل سبب الحادث "بالتعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ" مما، أدى إلى فقدان السيطرة وتدهور المركبة.
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