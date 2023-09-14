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11 إصابة اغلبهم اطفال بتدهور مركبة على أوتوستراد الزرقاء المفرق

9/14/2023 3:08:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مندوب إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث سير، وقع على أوتوستراد الزرقاء – المفرق، ونتج عنه 11 إصابة، اغلبهم أطفال.
وأضاف المندوب، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أن فرق الدفاع المدني قامت بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.
وبيّن أن هذه العدد من الإصابات جاء جراء تدهور المركبة خارج حرم الشارع العام.


وأشار إلى أنه تم تعليل سبب الحادث "بالتعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ" مما، أدى إلى فقدان السيطرة وتدهور المركبة.

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