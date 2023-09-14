بايدن: الجمهوريون يسعون لعزلي من أجل تعليق عمل الحكومة



وأضاف: "لدي عمل لأقوم به. الكل يسأل عن العزل. عندما أستيقظ كل صباح، لا أفكر في العزل، أنا لا أمزح، لدي عمل يجب أن أقوم به. علي حل المسائل التي تؤثر على المواطنين الأمريكيين بشكل يومي".



وطلب البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس الأمريكي أخذ زمام المبادرة بشأن تمديد قصير الأجل للتمويل الحكومي لتجنب تعليق محتمل لعمل بعض الهيئات الفدرالية.

وقالت شالاندا يونغ، رئيسة دائرة الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، في نهاية أغسطس الماضي، إن هذه المبادرة ستمنح المشرعين وقتا ضروريا للتوصل إلى حل وسط بشأن قضايا الميزانية.



ويبدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر القادم.

RT