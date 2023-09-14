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بايدن: الجمهوريون يسعون لعزلي من أجل تعليق عمل الحكومة

9/14/2023 3:08:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الحزب الجمهوري أطلق التحقيق في إطار إجراءات عزله، لأنه يسعى لتعليق عمل حكومة البلاد بسبب عدم القدرة على الاتفاق على الميزانية للعام المالي الجديد.
وقال بايدن في خطاب ألقاه في حدث انتخابي في ولاية فرجينيا، أمس الأربعاء: "لا أعرف السبب بالضبط، لكنهم كانوا يعلمون أنهم يريدون عزلي. الآن، بقدر ما أستطيع أن أقول، يريدون عزلي لأنهم يريدون تعليق عمل الحكومة".


وأضاف: "لدي عمل لأقوم به. الكل يسأل عن العزل. عندما أستيقظ كل صباح، لا أفكر في العزل، أنا لا أمزح، لدي عمل يجب أن أقوم به. علي حل المسائل التي تؤثر على المواطنين الأمريكيين بشكل يومي".


وطلب البيت الأبيض من أعضاء الكونغرس الأمريكي أخذ زمام المبادرة بشأن تمديد قصير الأجل للتمويل الحكومي لتجنب تعليق محتمل لعمل بعض الهيئات الفدرالية.

وقالت شالاندا يونغ، رئيسة دائرة الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، في نهاية أغسطس الماضي، إن هذه المبادرة ستمنح المشرعين وقتا ضروريا للتوصل إلى حل وسط بشأن قضايا الميزانية.


ويبدأ العام المالي الجديد في الولايات المتحدة في 1 أكتوبر القادم.

RT

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