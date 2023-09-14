ساعة آبل الجديدة .. سعر البيع واهم الميزات

حيث تتميز ساعة "أبل ووتش سيريز 9" ببطارية تدوم 24 ساعة، وبدقة تفوق الجيل السابق بـ25 ضعفا، وبمعالج S9 بأداء أفضل بنسبة 30 بالمئة، إضافة إلى تحسينات أخرى.

كما تتمتع ساعة "آبل" الجديدة بميزة "فايند ماي آيفون" الأفضل والمحسنة، بدلا من مجرد اختبار اتصال الجهاز، حيث ستكون الساعة الجديدة قادرة على توجيه صاحبها إلى المكان الذي ترك فيه جهاز "آيفون" بالضبط.

أما الإصدار الثاني من ساعة "ألترا" (ULTRA)، فيأتي بمعالج S9 وبطارية تدوم 36 ساعة بالوضع العادي و72 ساعة بوضع توفير الطاقة.



ويبدأ سعر بيع ساعات آبل من 799 وتطرح في الاسواق العالمية بعد تاريخ 22 ايلول الحالي









سكاي نيوز عربية