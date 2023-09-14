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السير: وفاة طفل دهساً في الجويدة وحوادث صدم على طرق رئيسية

9/14/2023 3:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة، من إدارة السير المركزية، إنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث دهس طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، في منطقة الجويدة، بسبب عدم انتباه السائق خلال الرجوع للخلف.


وأضاف الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم، التعامل مع عدد من الحوادث المرورية، التي تزامنت مع الحركة الصباحية، كان أهمها حادث بين مركبتين قبل نفق الداخلية، وحادث بين 3 مركبات داخل نفق الرابع، والتعامل مع حادث على شارع الأردن، حيث تمت إزالة جميع العوائق عن حرم الطرق.


وأضاف أنه تم التعامل، مساء أمس، مع تعطّل "تك مياه" بعد دوار الواحة، وتعطّل حافلة بعد دوار الشعب باتجاه المدينة الطبية.


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