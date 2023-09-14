السير: وفاة طفل دهساً في الجويدة وحوادث صدم على طرق رئيسية

السير: وفاة طفل دهساً في الجويدة وحوادث صدم على طرق رئيسية
التاريخ
9/14/2023 3:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال النقيب كفاح الهزايمة، من إدارة السير المركزية، إنه تم مساء أمس، التعامل مع حادث دهس طفل، يبلغ من العمر 4 سنوات، في منطقة الجويدة، بسبب عدم انتباه السائق خلال الرجوع للخلف.
وأضاف الهزايمة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم صباح اليوم، التعامل مع عدد من الحوادث المرورية، التي تزامنت مع الحركة الصباحية، كان أهمها حادث بين مركبتين قبل نفق الداخلية، وحادث بين 3 مركبات داخل نفق الرابع، والتعامل مع حادث على شارع الأردن، حيث تمت إزالة جميع العوائق عن حرم الطرق.
وأضاف أنه تم التعامل، مساء أمس، مع تعطّل "تك مياه" بعد دوار الواحة، وتعطّل حافلة بعد دوار الشعب باتجاه المدينة الطبية.
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