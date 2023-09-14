صحيفة: مجموعة متطرفة خططت لاغتيال رئيسة الوزراء الفنلندية السابقة
التاريخ
9/14/2023 3:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Helsingin Sanomat ببدء محاكمة 3 مواطنين في مدينة لاهتي الفنلندية في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، بينها اغتيال رئيسة وزراء فنلندا السابقة سانا مارين.
وقالت الصحيفة: "طرح المتهم الرئيسي في قضية الإرهاب فكرة اغتيال رئيسة الوزراء آنذاك، سانا مارين، في ساحة السوق بمدينة لاهتي في أغسطس 2022".
وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن المتهمين أسسوا مجموعة يمينية متطرفة مناهضة للهجرة كانت تستعد لارتكاب جرائم إرهابية. ويشتبه في أن هذه المجموعة كانت قادرة على إنتاج أسلحة آلية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.
وأشارت إلى أن الشرطة صادرت 4 أسلحة نارية تم إنتاجها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأكثر من 1.5 ألف طلقة مصنعة بالطباعة أيضا.
RT
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