

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن المتهمين أسسوا مجموعة يمينية متطرفة مناهضة للهجرة كانت تستعد لارتكاب جرائم إرهابية. ويشتبه في أن هذه المجموعة كانت قادرة على إنتاج أسلحة آلية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.



وأشارت إلى أن الشرطة صادرت 4 أسلحة نارية تم إنتاجها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأكثر من 1.5 ألف طلقة مصنعة بالطباعة أيضا.

RT