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صحيفة: مجموعة متطرفة خططت لاغتيال رئيسة الوزراء الفنلندية السابقة

9/14/2023 3:08:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Helsingin Sanomat ببدء محاكمة 3 مواطنين في مدينة لاهتي الفنلندية في التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية، بينها اغتيال رئيسة وزراء فنلندا السابقة سانا مارين.
وقالت الصحيفة: "طرح المتهم الرئيسي في قضية الإرهاب فكرة اغتيال رئيسة الوزراء آنذاك، سانا مارين، في ساحة السوق بمدينة لاهتي في أغسطس 2022".


وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن المتهمين أسسوا مجموعة يمينية متطرفة مناهضة للهجرة كانت تستعد لارتكاب جرائم إرهابية. ويشتبه في أن هذه المجموعة كانت قادرة على إنتاج أسلحة آلية باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.


وأشارت إلى أن الشرطة صادرت 4 أسلحة نارية تم إنتاجها باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأكثر من 1.5 ألف طلقة مصنعة بالطباعة أيضا.

RT

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