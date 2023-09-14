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الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا

9/14/2023 3:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند الخربثاوي، بعد أن داهمت منزله وفتشته.


وفا


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