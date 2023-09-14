

وبعيداً عن الوراثة، فقد تحصل السمنة عند الأطفال بسبب إفراطهم في تناول الأطعمة المختلفة، خاصة المأكولات السريعة، فضلاً عن عدم ممارستهم التمارين الرياضية، ما يسبب لهم الخمول والكسل.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية، مؤخراً، نتائج دراسة جديدة، قالت فيها إن الأطفال الذين يتمتعون بمؤشر كتلة مرتفع لأجسامهم، هم أكثر ميلاً للإصابة بالاكتئاب في مرحلة المراهقة، حيث سيعانون حينها انخفاضاً حاداً بالمزاج والإرهاق غير المفسر بسبب طبي.



ودرس خبراء جامعة "كينغز كوليدج"، في العاصمة البريطانية لندن، بيانات أكثر من 10 آلاف طفل، ليجدوا أن الأطفال بين عامَيْ: 12 و16 عاماً، الذين تزيد أوزانهم عن أقرانهم، مصابون بحالة من عدم الرضا عن هيئاتهم الخارجية، ولديهم قابلية للإصابة بالاكتئاب أكثر من غيرهم.



وأشارت المعدة الرئيسية للدراسة، الدكتورة إلين طومسون، إلى أن العلاقة بين الوزن والصحة العقلية في سنوات المراهقة، مهمة لفهم حاجات الأطفال الصحية عند تقدمهم بالعمر. وتبين الدراسة، أيضاً، أن المراهقة المبكرة، هي نقطة حرجة لتطور أعراض الاكتئاب المرتبطة بزيادة الوزن.

ويخشى الآباء والأطباء، معاً، أن تؤدي المضاعفات المستقبلية للسمنة إلى اعتلال أجسام الأطفال، عبر إصابتهم بأمراض مزمنة، مثل النوع الثاني من السكري، الذي سيضطر معه الطفل إلى تناول الدواء طيلة حياته، فضلاً عن اتباعه لأنماط غذائية معينة، بهدف عدم زيادة نسبة السكر في دمهم، ما يعني اضطرارهم إلى عيش حياة غير طبيعية.



وعدا أمراض ضغط الدم والكوليسترول والسكري، قد تؤدي زيادة الوزن إلى الإصابة، كذلك، بآلام المفاصل، حيث يسبب الوزن الزائد ضغطاً على الركبتين والوركين، فتنتج عن ذلك آلام مبرحة، وتنتقل هذه الآلام تدريجياً إلى منطقة الظهر، وقد لا يتحملها الأطفال صغار السن.



وفي السنوات الأخيرة، زادت مشكلات التنفس لدى المصابين بالسمنة من جميع الأعمار، وصارت الإصابة بالربو نتيجة طبيعية لمن يعانون الوزن الزائد، ومنهم الأطفال الذين يصبحون أكثر عرضة للإصابة، كذلك، بانقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب خطير يتوقف خلاله نفس الطفل النائم لثوانٍ، قبل عودته مرة أخرى.



كما تزيد السمنة، لدى جميع الأعمار، احتمالية الإصابة، كذلك، بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي ينتج عن تراكم الترسبات الدهنية داخل الكبد، ما يُحدث ندباً وثقوباً تلحق الضرر بالكبد، وهو مرض لا تظهر أي أعراض له.

زهرة الخليج

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة