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التربية: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

9/14/2023 3:08:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية، بالتعاون مع متصرفية اللواء، جلسة حوارية حول التسرب المدرسي، في مدرسة مخربا الثانوية المختلطة.


وأكد مدير التربية حمزة النجادات، أن التسرب المدرسي يعتبر من أخطر ما تواجهه العملية التعليمية، لكونه إهدار تربوي لا يقتصر أثره على الطالب فحسب بل يتعدى جميع نواحي المجتمع، مشيرا الى ضرورة تكاتف الجهود لمحاولة حصر التسرب من خلال إحداث التكامل بين الجانبين المدرسي والاجتماعي.


بدوره، أكد متصرف اللواء الدكتور أيمن بني خالد، حرص المتصرفية واستعدادها لتقديم الدعم والتوعية لأولياء الأمور، وبذل كل الجهود لإعادة الطلبة المتسربين للمدارس.


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