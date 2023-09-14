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زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الحسكة في سوريا

9/14/2023 3:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، فجر الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا.


وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا، على عمق 10 كيلومترات.


وشعر سكان الحسكة بهزة أرضية، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت المدينة.


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