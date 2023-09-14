زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب الحسكة في سوريا
التاريخ
9/14/2023 3:08:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضربت هزة أرضية محافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا، فجر الخميس، دون وقوع أضرار أو ضحايا.
وقال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، إن هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر ضربت محافظة الحسكة في سوريا، على عمق 10 كيلومترات.
وشعر سكان الحسكة بهزة أرضية، دون تسجيل خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية التي ضربت المدينة.
MENAFN14092023000208011052ID1107065905
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.