

نتحدث عن هذا الإنجاز في خضم العمل والجهود التي تبذل على قدم وساق في رحلة التحول الرقمي ورؤية التحديث التي يسير بها الأردن نحو التطور والتقدم في العديد من المجالات، حيث تساهم شركات الاتصالات من خلال البنية التحتية الكفؤة والمتطورة في تحقيق أهداف هذه الرؤية ودفع عجلة التطور وتسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يتطلب شبكات اتصالات -وإنترنت على وجه الخصوص- قوية ومتطورة وذات كفاءة عالية تلبي متطلبات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بشكل يساهم في تقديم الخدمة الفضلى بكل سهولة وسرعة.



كل ما سبق يدعونا إلى الفخر بالمنجزات الوطنية وما لهذه النقلات النوعية من انعكاسات وأثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من ناحية تمكين القطاعات المختلفة، وجذب الاستثمارات التي بالتأكيد تبحث عن التطور والمواكبة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يلبي تطلعاتها، وهي دعوة لمختلف الشركات والمؤسسات إلى العمل والجد والاجتهاد لنرفع اسم الأردن في مختلف المجالات.