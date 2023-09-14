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شركات الاتصالات تحقق إنجازاً عربياً وعالمياً بسرعات الإنترنت

9/14/2023 3:07:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - محرر الشؤون الاقتصادية
تقدم الأردن ليحل في المركز الرابع عربياً والثاني والأربعين على مستوى العالم بمعدل سرعات الإنترنت، بعد أن بلغ متوسط سرعات الإنترنت الثابت في الأردن 94 ميجابت بالثانية في شهر تموز، مع توقعات باستمرار ارتفاع المعدل مع ازدياد اشتراكات الفايبر وخاصة في المناطق التي تم نشر خدمات الفايبر فيها مؤخراً ومحافظات إقليم الوسط، وفق ما أورده موقع OOKLA العالمي لقياس سرعة الإنترنت.
شركات الاتصالات العاملة في المملكة ابدعت بتحقيق هذا النجاح والمساهمة في تقدم الأردن على المستوى العربي والعالمي في هذا المجال، إلى جانب التحسين المستمر والتطور الملحوظ من قبل مستخدمي هذه الخدمات من أفراد وشركات ومؤسسات حكومية وخاصة، مما انعكس على تجربة المستخدمين من ناحية التطبيقات والاستخدامات الدارجة للإنترنت في الحياة اليومية، إلى جانب الخدمات المقدمة من قبل الشركات في ظل التوجه نحو رقمنة الخدمات.


نتحدث عن هذا الإنجاز في خضم العمل والجهود التي تبذل على قدم وساق في رحلة التحول الرقمي ورؤية التحديث التي يسير بها الأردن نحو التطور والتقدم في العديد من المجالات، حيث تساهم شركات الاتصالات من خلال البنية التحتية الكفؤة والمتطورة في تحقيق أهداف هذه الرؤية ودفع عجلة التطور وتسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يتطلب شبكات اتصالات -وإنترنت على وجه الخصوص- قوية ومتطورة وذات كفاءة عالية تلبي متطلبات الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة بشكل يساهم في تقديم الخدمة الفضلى بكل سهولة وسرعة.


كل ما سبق يدعونا إلى الفخر بالمنجزات الوطنية وما لهذه النقلات النوعية من انعكاسات وأثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من ناحية تمكين القطاعات المختلفة، وجذب الاستثمارات التي بالتأكيد تبحث عن التطور والمواكبة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يلبي تطلعاتها، وهي دعوة لمختلف الشركات والمؤسسات إلى العمل والجد والاجتهاد لنرفع اسم الأردن في مختلف المجالات.

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