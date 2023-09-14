عيار21 و18 .. تعرف على اسعار بيع الذهب بالأردن اليوم الخميس

عيار21 و18 .. تعرف على اسعار بيع الذهب بالأردن اليوم الخميس
التاريخ
9/14/2023 3:07:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت اسعار الذهب اليوم الخميس في الاردن ، وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات .
حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار21 عند 39 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 37.3 دينارا للشراء منهم
فيما بلغ غرام الذهب من عيار 18 عند 34.6 للبيع للمواطنين ، مقابل 31.6 للشراء منهم
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