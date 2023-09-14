فقد كل عائلته في الزالزال.. ريال مدريد يبحث عن طفل مغربي

وأوضح البرنامج الرياضي الشهير "إل شيرينغيتو" (El Chiringuito)، أن الطفل الذي ظهر في مقطع مصور وهو يرتدي قميص ريال مدريد، أثار تعاطفا واسعا في أوساط الرأي العام الإسباني، خاصة بين مشجعي الفريق الملكي.

ونبه الإعلامي المخضرم والمقدم الرئيسي للبرنامج، جوزيب بيدريرول، إلى أن "ريال مدريد يقوم حاليًا بعملية بحث، على أمل تحديد مكان الصبي الصغير، حتى يتمكن من مساعدته".

وأظهر المقطع المصور الذي تمت ترجمته من اللهجة المغربية إلى اللغة الإسبانية، الطفل وهو يحبس دموعه، متحدثا عن المأساة التي تعرض لها، ونجم عنها وفاة والديه وأشقائه وجده.

وقال عبد الرحيم، أنه سيعيش مع عمته بعد أن أصبح يتيما، مؤكدا أنه "يتطلع إلى تحقيق حلم والده الراحل، في أن يصبح مدرّسا أو طبيبا".

في لفتة وصفها عشاق الفريق بالإنسانية، أعلن نادي الرجاء المغربي عن تقديم دعم مادي ومعنوي لطفل فقد والديه في الزالزال الذي ضرب مناطق عدة من المملكة وأودى بحياة أكثر من ألفي شخص. وفي حادثة مشابهة، كان نادي الرجاء البيضاوي، الذي يعتبر أحد قطبي كرة القدم المغربية، قد تعهد بمساعدة طفل آخر ظهر وهو يرتدي قميص الفريق، خلال حديثه عن فقدان والديه إثر كارثة الز الزال.

وتعهد النادي بمساعدة ذلك الطفل ماديا ومعنويا، ودعمه في مواصلة تعليمه، وفق تقارير إعلامية مغربية.