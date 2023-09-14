138 مليار درهم ودائع جديدة في بنوك دبي

استقطبت بنوك دبي حوالي 138 مليار درهم كودائع جديدة للعملاء لترفع إجمالي الودائع المصرفية بها بأكثر من 14.5% وتصل إلي 1.088 تريليون درهم نهاية يوليو 2023 مقارنة برصيدها البالغ 950 مليار درهم في نهاية يوليو من العام الماضي 2022

.

وأوضحت بيانات صادرة عن المصرف المركزي أن حجم الإئتمان الممنوح من بنوك الإمارة ارتفع بحوالي 2% خلال تلك الفترة لتحافظ بنوكها على الصدارة بحصة 46.5% من إجمالي الإئتمان المحلي لتربو فوق 902 مليار درهم مقارنة برصيد سابق بلغ 884 مليار درهم.

وارتفعت الأصول المملوكة لبنوك الإمارة بحوالي 10.5 % لتصل إلى 1.729 تريليون درهم في يوليو الماضي مقارنة بحوالي 1.564 تريليون في يوليو 2022 بينما وصلت الإستثمارات إلى 229 مليار درهم بزيادة قدرها 47 مليار درهم مقارنة بالرصيد المسجل 182 مليار درهم في يوليو من العام الماضي.



بنوك أبوظبي

وفي سياق متصل، أوضحت البيانات بأن بنوك أبوظبي حافظت على صدارة حصتها من إجمالي الأصول المصرفية بالدولة لترتفع من 1.657 تريليون درهم يوليو 2022 إلى 1.854 تريليون في يوليو المنقضي من العام الجاري وبلغت الإستثمارات 298 مليار درهم مقارنة بقيمة 266 مليار درهم .

كما وصلت الودائع إلى 1.1 تريليون درهم مقارنة بحوالي تريليون درهم العام الماضي فيما ارتفع الإئتمان من 817 مليار درهم إلى 871 مليار درهم يوليو 2023 .

بينما استقطبت بنوك الدولة الأخرى حصة بلغت 298 مليار درهم من الأصول المصرفية في يوليو مرتفعة من 269 مليار درهم العام الماضي وارتفعت الودائع من 178 مليار إلى 194 مليار درهم وكذلك الإئتمان من 156 مليار إلى 166 مليار درهم في الوقت الذي وصلت فيه الإستثمارات 52 مليار درهم مقابل 39 مليار درهم في يوليو 2022.