أوكرانيا تعلن إسقاط 17 مسيرة في هجوم روسي ليلي

أوكرانيا تعلن إسقاط 17 مسيرة في هجوم روسي ليلي
التاريخ
9/14/2023 3:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
قالت أوكرانيا اليوم الخميس إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل وإن طفلا لقي حتفه في جنوب البلاد خلال قصف مدفعي.
وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني أن طفلا عمره ستة أعوام قُتل وأصيب أربعة آخرون من بينهم شقيقه البالغ من العمر 13 عاما في القصف الروسي على قرية نوفودميتريفكا بمنطقة خيرسون.
وأضاف في بيان على تيليجرام "أصابت قذائف العدو منزلا خاصا والمساحة من حوله".
على نحو منفصل، أعلنت القوات الجوية إسقاط طائرات مسيرة في عدة مناطق في جنوب وشمال أوكرانيا.
وذكرت في منشور على تيليجرام "في مساء 14 سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة مساء حتى 2:30 صباحا، هاجم "الغزاة الروس" أوكرانيا بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 وشاهد-131 من ثلاثة اتجاهات".
وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن ثلاث طائرات مسيرة حلقت فوق المنطقة مما ألحق أضرارا بعدة مبان. وأضاف أن جزءا آخر من المنطقة تعرض لقصف مدفعي وصاروخي خلال الليل.
وبعد أن سعت روسيا في البداية إلى ضرب الأهداف الأوكرانية بالصواريخ، زادت هذا العام من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية إيرانية الصنع وهي رخيصة الثمن ويمكنها إرباك الدفاعات الجوية بحجمها الصغير وسرعتها المنخفضة.
MENAFN14092023000110011019ID1107065837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.