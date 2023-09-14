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أوكرانيا تعلن إسقاط 17 مسيرة في هجوم روسي ليلي

9/14/2023 3:00:10 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قالت أوكرانيا اليوم الخميس إنها أسقطت 17 من أصل 22 طائرة مسيرة روسية هاجمت أراضيها خلال الليل وإن طفلا لقي حتفه في جنوب البلاد خلال قصف مدفعي.

وذكر مكتب المدعي العام الأوكراني أن طفلا عمره ستة أعوام قُتل وأصيب أربعة آخرون من بينهم شقيقه البالغ من العمر 13 عاما في القصف الروسي على قرية نوفودميتريفكا بمنطقة خيرسون.

وأضاف في بيان على تيليجرام "أصابت قذائف العدو منزلا خاصا والمساحة من حوله".

على نحو منفصل، أعلنت القوات الجوية إسقاط طائرات مسيرة في عدة مناطق في جنوب وشمال أوكرانيا.

وذكرت في منشور على تيليجرام "في مساء 14 سبتمبر 2023، من الساعة التاسعة مساء حتى 2:30 صباحا، هاجم "الغزاة الروس" أوكرانيا بعدة مجموعات من الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 وشاهد-131 من ثلاثة اتجاهات".

وقال سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك إن ثلاث طائرات مسيرة حلقت فوق المنطقة مما ألحق أضرارا بعدة مبان. وأضاف أن جزءا آخر من المنطقة تعرض لقصف مدفعي وصاروخي خلال الليل.

وبعد أن سعت روسيا في البداية إلى ضرب الأهداف الأوكرانية بالصواريخ، زادت هذا العام من استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية إيرانية الصنع وهي رخيصة الثمن ويمكنها إرباك الدفاعات الجوية بحجمها الصغير وسرعتها المنخفضة.

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