582 اعتداءً على أملاك الدولة بجرش

وقال العوامرة، الخميس، إن الاعتداءات توزعت داخل حدود بلدية جرش الكبرى بمعدل 152 اعتداءً و342 اعتداءً داخل حدود بلدية النسيم، و71 اعتداءً داخل حدود بلدية برما، و34 اعتداءً داخل حدود بلدية باب عمّان، فيما لم يسجل أي اعتداء داخل حدود بلدية المعراض، وفقا للمملكة.

وأضاف أن اللجنة وثقت الاعتداءات برقم الحوض ورقم القطعة ورقم الحي، مبينا بأنه جرى تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء لتوثيق الاعتداءات وإرسالها لمجلس الوزراء.

وتضم اللجنة نائب محافظ جرش المتصرف محمد العوامرة رئيسا، وعضوية كل من مندوب عن مديرية الحراج ومندوب من مديرية الزراعة ومندوب من كل بلدية ومندوب من دائرة الأراضي والمساحة ومندوب من وزارتي المالية والزراعة وسكرتير لجنة أملاك الدولة.

وتبلغ المساحة الكلية لمحافظة جرش 410 دونمات، 23% منها مساحة حرجية، وفق العوامرة.