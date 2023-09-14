582 اعتداءً على أملاك الدولة بجرش

582 اعتداءً على أملاك الدولة بجرش
التاريخ
9/14/2023 3:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أحصت لجنة حصر الاعتداءات على أملاك الدولة، 582 اعتداءً في جرش بعد أن أنهت أعمالها، وفق ما أكد رئيس اللجنة المتصرف محمد العوامرة.
وقال العوامرة، الخميس، إن الاعتداءات توزعت داخل حدود بلدية جرش الكبرى بمعدل 152 اعتداءً و342 اعتداءً داخل حدود بلدية النسيم، و71 اعتداءً داخل حدود بلدية برما، و34 اعتداءً داخل حدود بلدية باب عمّان، فيما لم يسجل أي اعتداء داخل حدود بلدية المعراض، وفقا للمملكة.
وأضاف أن اللجنة وثقت الاعتداءات برقم الحوض ورقم القطعة ورقم الحي، مبينا بأنه جرى تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء لتوثيق الاعتداءات وإرسالها لمجلس الوزراء.
وتضم اللجنة نائب محافظ جرش المتصرف محمد العوامرة رئيسا، وعضوية كل من مندوب عن مديرية الحراج ومندوب من مديرية الزراعة ومندوب من كل بلدية ومندوب من دائرة الأراضي والمساحة ومندوب من وزارتي المالية والزراعة وسكرتير لجنة أملاك الدولة.
وتبلغ المساحة الكلية لمحافظة جرش 410 دونمات، 23% منها مساحة حرجية، وفق العوامرة.
MENAFN14092023000151011027ID1107065833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.