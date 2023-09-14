(MENAFN
- Edelman) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة 13 سبتمبر 2023: تستعد أبوظبي وللمرّة الأولى لاستضافة السباق العالمي الأكثر تشويقاً وإثارة "SailGP"، وسوف تنظّم فعاليات بطولة "جائزة أبوظبي الكبرى للإبحار" (Abu Dhabi Sail Grand Prix) يومي 13 و14 يناير 2024 بالشراكة بين شركة مبادلة للاستثمار، الشريك العالمي لسلسلة سباقات "SailGP"، ومجلس أبوظبي الرياضي. وقد تم طرح تذاكر السباق أمام الجمهور لحضور فعاليات هذا الحدث الرياضي المميّز الذي يتيح الفرصة لمشاهَدة أفضل الرياضيين والبحّارة، ممن يمثّلون فِرقاً وطنية من مختلف أرجاء العالم، وهم يطلقون العنان لقواربهم فوق مياه ميناء زايد؛ الميناء التاريخي والأبرز في أبوظبي.
تم الإعلان عن الحدث العالمي المرتقب في مؤتمر صحفي أقيم في نادي شاطئ السعديات في أبوظبي، بحضور الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، وسعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور الكتبي المدير التنفيذي – الخدمات الرقمية والمؤسسية، الموارد البشرية وشؤون الخدمات المساندة للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار، و ممثلاً مؤسسة مبادلة و راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات "SailGP"، وعدد كبير من القيادات الرياضية.
وبينما تشهد سباقات الموسم الرابع للآن الكثير من التشويق والمنافسة القوية، تتطلع سلسلة سباقات "SailGP"من خلال تنظيم مثل هذه البطولة الدولية المرموقة في أبوظبي، لإحداث نقلة نوعية في عالم سباقات القوارب الشراعية التي تعد واحدة من السباقات الرياضية الأسرع انتشاراً في العالم، وسيحظى الجمهور بفرصة متابعة 10 فرق عالمية، وهي تتنافس فيما بينها في ميناء زايد الحيوي في أبوظبي.
وستكون أبوظبي الوجهة الأحدث ضمن رزنامة السباقات الدولية للموسم الرابع، والتي تتضمّن العديد من المدن وأماكن السباق المرموقة والبارزة مثل نيويورك ولوس أنجلوس وسيدني وسان تروبيه وسان فرانسيسكو.
وبهذه المناسبة، أشاد الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث باستضافة الإمارات لسباق القوارب الشراعية الأكثر حماسا وإثارة في العالم، مبينا أن استضافة الحدث الكبير يعزز دور أبوظبي كوجهة رياضية أولى في المنطقة والشرق الأوسط".
وأكد الشيخ على أهمية استضافة أبوظبي للحدث المرتقب الذي يجمع نخبة أبطال ونجوم رياضة الابحار الشراعي في تحد ضخم يجمع أفضل تقنيات الابحار والأساليب العلمية الحديثة المتمثلة في الانسيابية والتناغم مع فريق العمل من البحارة.
واختتم الشيخ قائلا: "نثمن جهود القائمين وجميع الأطراف المنظمة للحدث المرتقب، كمجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة، ونسعد بأن تكون أبوظبي مسرحا جديدا لحدث عالمي كبير".
من جانبه قال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي"يسرني الانضمام للإعلان عن بطولة جديدة تضاف إلى رزنامة الفعاليات الدولية العديدة التي تنظّمها وتستضيفها أبوظبي."
وأضاف قائلاً: "إن هذه شهادة واضحة على مدى أهلية وجهوزية البُنية التحتية في العاصمة والفرص والإمكانات الهائلة المتاحة هنا. وباعتبار "SailGP" واحدة من أحدث الرياضات التي تشهد نمواً سريعاً جداً، فإن مجلس أبوظبي الرياضي مهتم ومتحمّس لتوفير الدعم اللازم لهذه البطولة. وأودّ أيضاً التنويه بالشراكة الاستراتيجية والدائمة مع ’مبادلة‘ لاستضافة وتنظيم أبرز الفعاليات والبطولات المختلفة."
من جانبه قال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: "متحمسون لإقامة سباق SailGP العالمي إلى أبوظبي، ويأتي هذا استناداً إلى تراثنا البحري الإماراتي العريق، وتعزيزاً لدورنا كمستثمر مسؤول. ولطالما كان السعي من أجل إحداث تأثير إيجابي وملموس، جزءاً أساسياً من نهج مبادلة منذ تأسيسها، ونرى أن شراكتنا مع سلسلة سباقات SailGP العالمية التي تنسجم معنا في النهج والرؤية، تعزز مثل هذا الالتزام".
وستقوم شركة مبادلة للاستثمار بصفتها الشريك الأساسي لسلسلة سباقات "SailGP"، وشريك السلسلة العالمية لبرنامج "Inspire" بدعم جهود SailGP الرامية لتعزيز سُبُل التعليم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات على كافة المستويات، مما يعزز التزامها بالشمولية ضمن مجالاتها الثلاثة المتمثَّلة بالوظائف والتعليم والسباقات، وكانت مبادرة "Inspire" قد أشركت أكثر من 15483 شابًا في جميع أنحاء العالم، متجاوزة وقبل موسمين هدفها المتمثل في الوصول إلى 10000 شاب بحلول عام 2025. وبدعم من مبادلة، تتطلع مبادرة SailGP Inspire الآن إلى مستوى أعلى يتمثل في إشراك 25 ألف شاب بحلول نهاية عام 2025.
من جهته قال راسل كوتس، الرئيس التنفيذي لسلسلة سباقات "SailGP": "إنها لحظة فارقة لسباقات "SailGP" أن يقام هذا السباق في مدينة جديدة ومهمة، ونحن سعداء لإضافة أبوظبي كوجهة جديدة لرزنامة سباقاتنا للموسم الرابع. وبالطبع لم يكن هذا ممكناً لولا شركائنا وبالأخص شركة مبادلة التي تُظهِر التزاماً متزايداً بسلسلة "SailGP" على مدى المواسم الثلاثة القادمة، إلى جانب الدعم الذي نحظى به من مجلس أبوظبي الرياضي. وسوف نعمل معاً للترويج للحلول الإيجابية للمناخ، وتعزيز التغيّر الإيجابي في المنطقة من خلال مبادَرات ريادية مثل " Inspire"، علاوة على النظر في الأساليب والطرق التي نستطيع من خلالها إحداث تأثير بارز وطويل الأمد في المستقبل".
يُشار إلى أنه قد تم البدء ببيع التذاكر لهذا السباق المثير على سطح الماء، ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث الرياضي اهتمام الآلاف ممن يتطلعون باهتمام كبير لمتابعة فعالياته. وتشارك في السباق فرق رياضية معروفة ومتسابقين عالميين يتنافسون على متن قوارب من فئة F50 تصل سرعتها لحوالي 100 كلم في الساعة. وستخوض فِرق وطنية من أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وإسبانيا، وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية سباقات ومنافسات قوية على مدى يومين بالقرب من الشاطئ في سعي منها للفوز باللقب.
وسوف تقام فعاليات السباق في ميناء زايد، حيث سيضم الميناء مناطق رائعة ومخصصة للجمهور ليتاح لهم الاستمتاع بمشاهَدة السباق، وعيش أروع اللحظات التي تتخلّلها الكثير من الحركة والإثارة والتشويق عند عبور قوارب القطمران عالية السرعة وبالبالغ طولها 50 قدماً أمامهم مباشرة في ميناء القوارب الشراعية التراثية. وسيشاهد الجمهور الفِرق الوطنية العشرة وهي تتنافس بقوّة فيما بينها لكسب النقاط خلال خمسة سباقات تقام على مدى يومين، قبل تنظيم السباق النهائي الذي يضم الفِرق الثلاثة الأولى لتحديد الفائز بالمركز الأول.
يشار إلى أنه قد تم طرح العديد من فئات التذاكر أمام الجمهور، منها تذاكر للمقاعد المتميّزة على الواجهة البحرية تشمل خيارات تقديم مشروبات مجانية وأطعمة فاخرة ومقاعد متدرَّجة. كما تتوفر للراغبين في التعرف أكثر على تفاصيل السباق وتحضيرات الفرق، الفرصة القيام بجولات حصرية ضمن مناطق الاستعداد. من ناحية أخرى، يستطيع الأشخاص الذين يمتلكون قوارب خاصّة بهم، الاستمتاع بمتابعة فعاليات هذا السباق الشيّق من خلال مشاهَدة مجرياته وهم على متن قواربهم، وبمحاذاة المسار المحدد للسباق.
للحصول على مزيد من التفاصيل وشراء التذاكر، يرجى الضغط على الرابط SailGP.com/AbuDhabi.
فئات التذاكر:
المدرج الرئيسية للواجهة البحرية
يُمكِن مشاهَدة سباقات الحركة السريعة للقوارب الشراعية على سطح الماء من مسافة تبعد أقل من 50 متراً عن مسار السباق. ويقع مدرج الواجهة البحرية (Waterfront Grandstand) في جزء حصري من منطقة المشاهَدة الرسمية، مع شاشات كبيرة وتعليق مباشر على السباق. وسيتمكّن الضيوف من الوصول إلى ستاد السباق (Race Stadium) الذي يحتوي على منطقة مخصَّصة لتقديم الطعام والمشروبات ويتضمّن أنشطة مصمَّمة للمشجّعين وأكشاكاً للبضائع.
المدرج الاول للواجهة البحرية
لمزيد من فرص الدخول الحصري إلى الفعاليات، فإن المدرج الأول الواجهة البحرية (Premier Waterfront Grandstand) هو بلا شك المكان المثالي لأي شخص متحمّس للإبحار – وذلك أثناء تواجده على البر! ففي فئة بريميير، سيستمتع الضيوف بمشروبات مجانية، وطعام فاخر، ومقاعد على أعلى مستوى في المدرَّجات، وشاشات كبيرة، وتعليق مباشر ومشوّق على السباق، مما يتيح للجمهور فرصة استمتاع متميّزة بكل لحظة مؤثّرة في كل سباق. كما تبدأ الموسيقى الحيّة بعد انتهاء السباق.
جولات في مناطق استعداد الفرق
يُمكِن الحصول على فرصة المشارَكة في جولة حصرية والانطلاق وراء الكواليس في SailGP. فضمن فئة الجولات في مناطق استعداد الفرق (Team Base Tour)، يستمتع الجمهور بجولة حصرية في ممرّات الاستعداد، حيث يقوم الرياضيون وفِرق الشاطئ بإعداد قوارب السباق F50 عالية التقنية. وتوفر الجولة فرصة نادرة لمشاهَدة عن قرب نخبة من الرياضيين المشاركين في SailGP السباق والقوارب المشاركة المتطوّرة، بينما تستعد الفِرق للسباق في ميناء زايد.
شاهد السباق على متن قاربك
أخيراً، يُمكِن مشاهَدة السباق من خلال القوارب الخاصّة بالجمهور، حيث يحصل مالك القارب على علم SailGP VIP لمشاهدة السباق في أفضل بقعة ضمن محيط مسار السباق، وذلك في قلب الحدث مباشرة. ويُمكِن الحصول على دخول حصري في يومَي السباق والاستماع أيضاً للتعليق المباشر على السباق عبر VHF..
علماً بأنه سيتم وضع القوارب التي لا تحمل العلم المخصَّص للفعالية على مسافة 200 متر على الأقل خلف اليخوت والقوارب التي تحمل العلم.
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