(MENAFN
- Savills) تشارك سَفِلز، الشركة الرائدة عالمياً للخدمات العقارية، اليوم في معرض سيتي سكيب جلوبال المُقام في المملكة العربية السعودية في نسخته لسنة 2023. ويقام المعرض في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث تعرض سَفِلز مشاريع وعقارات مميزة من "نايت دراغون"، و "باترسي باور ستيشن ديفلوبمنت" و "لندن سكوير".
يقع جناح سَفِلز في قسم المملكة المتحدة، وتحديداً في قاعة رقم (1) - U60، حيث يمكن الإطلاع على العقارات المعروضة، بما في ذلك مشروع "غرينتش بينينسولا" البالغة قيمته 8.4 مليار جنيه إسترليني أو ما يعادل 393 مليار ريال سعودي لشركة "نايت دراغون"، والمجمّع الجديد "باترسي باور ستيشن" الذي يتم تطويره على ضفاف نهر التِيمز، ومشروع "ناين إلمز" لشركة "لندن سكوير". وسيكون خبراء سَفِلز متواجدين لاستقبال الزوار وتقديم كل المعلومات والشروحات التوضيحية حول الإستثمار العقاري في المملكة المتحدة، وتقديم المشاريع المعروضة إضافة إلى الإجابة عن إستفسارات المستثمرين السعوديين بصفة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة.
وستعرض "باترسي باور ستيشن" مشروعها "كوا" في "إلكتريك بوليفارد"، وهو عبارة عن مجمّع جديد متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته 42 فداناً في سنترال لندن، ويوفر 204 وحدات سكنية حديثة تتضمن استوديوهات وشقق من غرفة واحدة وغرفتين، ومجموعة أخرى من الوحدات المتبقية من غرفة واحدة إلى أربع غرف في "باور ستيشن"، ومشروع "بروسبيكت بليس" لشركة "غيري بارتنرز إل بيه"، ومشروع "باترسي روف غاردن" لشركة "فوستر + بارتنرز".
وستكشف الشركة عن المزيد من الفرص السكنية الحديثة، بما في ذلك مجموعة من الشقق الأنيقة والمعاصرة ووحدات البنتهاوس الواسعة وعدد محدود من فلل "سكاي" التي تضم كل واحدة منها طابقين من مساحات المعيشة، فضلاً عن وجود شُرَف خاصة على السطح. ويحظى جميع المقيمين بإمكانية الوصول إلى المرافق الفريدة المخصصة في المبنى، بما في ذلك حديقة على السطح تبلغ مساحتها 29,000 قدم مربع، وصالة "سكاي لونج" المكونة من طابقين بمساحة قدرها 8,500 قدم مربع، كما تم توفير مقهى ومساحات عمل وصالة سينما، بالإضافة للمزيد من المرافق الأخرى. ويشتمل المجمّع الأوسع على أكثر من 100 متجر ومطعم ومقهى ومنافذ مخصصة للأنشطة الترفيهية، إضافة إلى محطة مترو أنفاق "زون 1". وتبدأ أسعار الشقق من 640.000 جنيه إسترليني أو ما يعادل 3 مليون ريال سعودي، وأسعار فلل "سكاي" من 6,350,000 جنيه إسترليني أو 29.5 مليون ريال سعودي.
ويقول ماثيو سانسوم، مدير المبيعات السكنية في شركة "باترسي باور ستيشن ديفلوبمنت" بمناسبة هذا الحدث: "يعد سيتي سكيب جلوبال معرضاً مُهمّاً لعرض مشروعنا للزوار، لاسيما في ظل وجود مستوى ثابت من الطلب على الاستثمار في عقارات لندن، بالإضافة إلى الإيمان الراسخ من قبل المشترين الدوليين وثقتهم بقوة السوق العقاري في المملكة المتحدة".
وأضاف سانسوم: "نظراً لتوفر الكثير من الخدمات المتميزة المتعددة الاستخدامات، بما في ذلك أكثر من 100 علامة تجارية بريطانية وعالمية، ومساحات خضراء رائعة على امتداد نهر التِيمز بطول 450 متراً، وسهولة وصولها وترابطها عبر سنترال لندن، يدرك العديد من المشترين الدوليين وجود فرصة فريدة يوفرها مشروع "باترسي باور ستيشن" في السوق. ومن شأن الترويج له في سيتي سكيب جلوبال أن يتيح للمشترين المجال للتحدث مع فريقنا مباشرة، والحصول منهم على صورة واضحة للمشروع، من دون الحاجة إلى زيارة لندن".
ويقع "ناين إلمز" التابع لشركة "لندن سكوير" مقابل السفارة الأمريكية في لندن، ويطل على حديقة تبلغ مساحتها 14 فداناً، وسط حدائق المناظر طبيعية، وسيضم مجموعة من الاستوديوهات والشقق من غرفة وغرفتين وثلاث غرف بالإضافة إلى وحدات البنتهاوس، مع إطلالات رائعة على النهر واسعة لمختلف أرجاء العاصمة. تقع "ناين إلمز" بجوار "باترسي باور ستيشن" وأكثر من 250 متجراً ومقهى ومطعماً والعديد من المرافق الترفيهية. وتبدأ أسعار الوحدات في المشروع من 820 ألف جنيه إسترليني أو ما يعادل 3.8 مليون ريال سعودي، ويتوقع اكتمال المشروع في الربع الثالث من العام الجاري 2023.
وقالت نعومي مينيغيشي، مديرة المبيعات الدولية لشركة "لندن سكوير": "يعتبر هذا المشروع المعلم الأبرز في أكبر منطقة تخضع لأعمال التجديد في سنترال لندن. ويوفر فرصة للاستثمار في مبنى استثنائي بتصميمه سداسي الأضلاع وباللونين الأبيض والبرونزي وصورته المشرقة التي ستزهو في أفق العاصمة، كما سيحتل مكانة مرموقة بين أشهر المعالم المعمارية في جميع أنحاء العالم. وتم تعزيزه بأرقى التصميمات الداخلية، وستستقطب الوحدات السكنية المشترين الباحثين عن العقارات الفريدة في أحد أكثر المناطق جاذبية في لندن، خاصة مع وجود طرق ربط ممتازة مع العديد من الوجهات في العاصمة، ومنها "ويست إند" و "سيتي و كاناري وارف"، ويقع على مقربة من نخبة من الجامعات في لندن، مع إمكانية الوصول السلس إلى مطارات سيتي وهيثرو وغاتويك".
ويعد مشروع "غرينتش بينينسولا" التابع لشركة "نايت دراغون" بقيمته البالغة 8.4 مليار جنيه إسترليني أو ما يعادل 393 مليار ريال سعودي، مشروعاً فريداً من نوعه، لأنه سيغير معالم المنطقة، كما سيوفر أكثر من 17,000 منزل جديد و 48 فداناً من المساحات العامة المفتوحة ومدرستين جديدتين. وسيعرض المطور في سيتي سكيب جلوبال المرحلة الأحدث التي سيتم إطلاقها، وهي "بارك فيو" في "بينينسولا غاردنز"، والتي تقدم 66 وحدة سكنية ستكون عبارة عن مزيج من الاستوديوهات والشقق السكنية المكونة من غرفة واحدة وغرفتين، وتقع في موقع خلّاب بين حديقة ونهر. ومن المتوقع إنجازها بين الربعين الثالث والأخير من العام 2025، وبأسعار تبدأ من 417,500 جنيه إسترليني أو ما يقارب 1.9 مليون ريال.
وقال فين نيكسون، مدير المبيعات لمشروع "غرينتش بينينسولا" لشركة "نايت دراغون": "لقد استحوذ مشروعنا على العناوين الرئيسية في لندن لتقديمه منازل بجانب النهر والحدائق، ومنطقة "ديزاين ديستريكت" المتطورة، فضلاً عن الكثير من المرافق التي يوفرها لسكانه. ويتميز أيضاً بموقعه المثير للإعجاب، حيث يحيط به نهر التايمز من ثلاث جهات بطول 1.6 ميل، إضافة إلى 48 فداناً من المساحات الخضراء المفتوحة. وفي الوقت ذاته، تعد "بينينسولا" أيضاً منطقة فريدة من نوعها عند مقارنتها بأي موقع آخر في لندن، حيث يمكن الوصول إليها عن طريق مترو لندن والسيارات والقوارب وعربات التلفريك.
وستتاح لزوار معرض سيتي سكيب الفرصة لاستكشاف أحدث المشاريع، بالإضافة للإطلاع عل أفكار سوق العقارات في المملكة المتحدة، لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بشكل أفضل. ويبدي المستثمرون من الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية تحديداً اهتماماً مستمراً بهذا السوق، نظراً لقوة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني، وهو ما يتيح توفير 30% من القيمة للراغبين بالشراء في الوقت الراهن، مقارنة بذروة السوق في الربع الثاني من العام 2014.
وقال أندرو هوكينز، مدير المبيعات للمشاريع السكنية العالمية في سَفِلز المملكة المتحدة: "باعتباره أحد الأحداث العقارية الأبرز، سيسمح سيتي سكيب جلوبال للمطورين عرض أحدث مشاريعهم، وتقديم تجربة مباشرة للزوار، وإطلاعهم على آليات تطوير المباني والمناطق ودورها في رسم معالم الجيل المقبل من العقارات. لقد أثبت هذا الحدث نجاحه الكبير كمنصة لإطلاق للمشاريع المميزة في السنوات الماضية، مثل برج خليفة و "باترسي باور ستيشن"، ونتوقع أن تحقق هذه النسخة الأولى في المملكة العربية السعودية نجاحاً باهراً".
واختتم هوكينز حديثه بالقول: "لم تترك الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة تأثيراً كبيراً على قيم الوحدات السكنية الفاخرة في لندن، ويعزى السبب في ذلك إلى دور المعروض النقدي والأسهم في هذه الأسواق. ولا يزال الطلب من جانب المستأجرين قوياً، كما نشهد نمواً مستمراً في الإيجارات، وإن كان بمعدل أبطأ، مع تسجيل زيادة في قيم إيجارات الوحدات السكنية الفاخرة في لندن بنسبة 1.4% في الربع الثاني من العام 2023.
MENAFN14092023007367015881ID1107065817