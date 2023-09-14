(MENAFN
) شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي خلال شهر آب، وذلك بفعل زيادة أسعار البنزين وارتفاع تكاليف العديد من المنتجاتوالخدمات. وقد ارتفعت نسبة التضخم السنوي إلى 3.7 بالمئة في شهر آب، مقابل 3.2 بالمئة في شهر تموز، متجاوزًا بذلك توقعات السوق التي كانت تشير إلى 3.6 بالمئة.
كما يشكل ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثيرات أسعار الطاقة والغذاء، تحديًا كبيرًا، حيث ارتفع إلى 4.3 بالمئة على أساس سنوي. هذا الارتفاع في معدل التضخم يزيد من التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.
كذلك يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي قام برفع سعر الفائدة الأساسي في شهر تموز إلى نطاق 5 بالمئة إلى 5.25 بالمئة, وهو أعلى مستوى للفائدة في 22 سنة. هذا التحرك جاء في إطار سعي المصرف للتصدي لارتفاع التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
في حين تزايدت التكهنات بشأن مستقبل أسعار الفائدة، حيث يجري مناقشات حول إمكانية مزيد من رفعها في الاجتماعات القادمة، وذلك للحفاظ على توازن الاقتصاد الأمريكي ومكافحة ارتفاع معدلات التضخم. هذا الارتفاع في أسعار الفائدة قد يؤثر على القروض والاستثمارات والنمو الاقتصادي في البلاد، مما يجعله موضوعًا مهمًا للمستثمرين والأسواق المالية.
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