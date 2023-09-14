الدين العالمي يصعد إلى 235 تريليون دولار بنهاية عام 2022

(MENAFN
) أفاد بيان صدر عن صندوق النقد الدولي أن الدين العالمي قد بلغ مستوىً قياسيًا بلغ 235 تريليون دولار في ختام السنة الماضية. وهذا يمثل زيادة تقدر بحوالي 200 مليار دولار مقارنة بمستواه في عام 2021. تعكس هذه الزيادة تحديات اقتصادية كبيرة تواجه العالم، خصوصًا في ظل التأثيرات المستمرة لجائحة كوفيد-19.
كما تجلى أن نحو 50 بالمئة من إجمالي الدين العالمي بآخر السنة السابقة كان من توجيهي الصين والولايات المتحدة، حيث بلغت ديونهما 117.5 تريليون دولار أمريكي. تُظهر هذه الأرقام تفوق الصين والولايات المتحدة كأكبر مدينين على مستوى العالم.
كذلك تأتي هذه الزيادة في الديون العالمية في سياق تصاعد الاقتراض في الصين خلال العقود الأخيرة، حيث أصبح الدين الصيني حصةً كبيرةً من الناتج المحلي الإجمالي وقريبًا من معدل الدين في الولايات المتحدة. رغم أن إجمالي ديون الصين يبلغ 47.5 تريليون دولار بنهاية السنة الماضية, إلا أنه ما زال أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة الذي يبلغ 70 تريليون دولار. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الديون الخاصة في الصين تمثل نسبةً كبيرةً من الإجمالي العالمي، تصل إلى حوالي 28 بالمئة.
في حين بدأت تظهر علامات مع ازدياد حجم الديون في الصين والولايات المتحدة، على تأثيرها على السياسات الاقتصادية. في الولايات المتحدة، شهدنا تصاعدًا للخلافات السياسية بشأن رفع سقف الدين العام الذي تجاوز 31 تريليون دولار في حزيران الماضي. وفي الصين، تراجعت الحكومة عن تقديم تحفيزات مالية كبيرة لاقتصادها الذي يعاني من تعافٍ هش بعد الجائحة. تُظهر هذه التطورات تحديات كبيرة تواجه العالم فيما يتعلق بإدارة الديون وضبط الاقتصادات في ظل تغيرات اقتصادية واجتماعية مستمرة.
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